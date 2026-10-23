Алтайская «Группа “Продовольствие”» банкротится из-за долгов в 1,53 млрд рублей
Компания является крупным экспортером продукции АПК
Арбитражный суд Алтайского края принял к производству заявление барнаульского ООО «Группа “Продовольствие”» о собственном банкротстве. Об этом говорится в материалах компании.
Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 18 ноября. Согласно определению арбитража, заявление мотивировано долгом группы в размере 1,53 млрд руб.
Согласно сайту группы, она является крупным поставщиком и экспортером сельскохозяйственной продукции: сахара, зерна, круп. В ее структуру входят элеваторные комплексы в городе Ачинске Красноярского края и селе Михайловка Алтайского края.
По данным «СПАРК-Интерфакс», основным учредителем ООО является Игорь Трофимов. По итогам 2025 года группа получила чистую прибыль в размере 38,5 млн руб. при выручке 8,26 млрд руб.