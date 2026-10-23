В Челябинске планируют построить новую ледовую арену на 12 тыс. зрителей
Губернатор Алексей Текслер сообщил о проработке проекта нового стадиона для «Трактора»
Власти Челябинской области проработали концепцию строительства новой домашней арены для хоккейного клуба «Трактор». Как сообщил губернатор Алексей Текслер в интервью «Матч ТВ» на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске, будущий дворец спорта будет рассчитан более чем на 12 тыс. зрителей. Сейчас команда проводит матчи на площадке, вмещающей 7,5 тыс. человек, что, по мнению главы региона, не покрывает существующий спрос со стороны болельщиков.
По словам господина Текслера, на данный момент уже определены возможное местоположение объекта и его предполагаемый облик.
«У нас пока нет проекта в окончательном виде. Он появится, когда будет принято окончательное решение. Но место, то, как арена будет выглядеть, и ее вместимость — более 12 тыс. зрителей — эти вопросы уже проработаны»,— подчеркнул губернатор, добавив, что проект будет реализован, «когда наступит время».
Глава региона отметил высокий интерес к хоккею в областном центре, заявив, что Челябинск способен собирать по 20 тыс. зрителей на матчах. Вопрос о необходимости расширения трибун для «Трактора» обсуждается в регионе несколько лет, так как нынешняя ледовая арена имени Валерия Белоусова регулярно заполняется полностью.
Действующая ледовая арена «Трактор», расположенная в Калининском районе Челябинска, была открыта в 2009 году. Ее трибуны рассчитаны на 7,5 тыс. зрителей.