В Челябинске планируют построить новую ледовую арену на 12 тыс. зрителей

«У нас пока нет проекта в окончательном виде. Он появится, когда будет принято окончательное решение. Но место, то, как арена будет выглядеть, и ее вместимость — более 12 тыс. зрителей — эти вопросы уже проработаны»,— подчеркнул губернатор, добавив, что проект будет реализован, «когда наступит время».