Новостройки бизнес-класса в Петербурге подорожали за год на 18%

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса Петербурга к концу сентября достигла 577 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за год на 18%. При этом за январь-сентябрь 2026 года покупатели приобрели 2 тыс. квартир и апартаментов — на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит NF GROUP. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ъ Северо-Запад».