Новостройки бизнес-класса в Петербурге подорожали за год на 18%
Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса Петербурга к концу сентября достигла 577 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за год на 18%. При этом за январь-сентябрь 2026 года покупатели приобрели 2 тыс. квартир и апартаментов — на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит NF GROUP. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ъ Северо-Запад».
Несмотря на снижение спроса в годовом выражении, в третьем квартале покупательская активность выросла: число сделок увеличилось на 31% относительно предыдущего квартала, а площадь проданного жилья — на 35%. Одним из факторов стало ожидаемое изменение условий семейной ипотеки с 1 октября 2026 года.
«Ожидание корректировки программы побуждало часть покупателей ускорить принятие решения и активнее выходить на сделки»,— отметила директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Петербурге Алия Ханбекова. По ее словам, покупатели также сохраняют интерес к новым жилым комплексам, прежде всего к проектам, вышедшим на рынок в 2025 году и позднее.
К концу сентября в продаже находилось 3,7 тыс. квартир и апартаментов бизнес-класса общей площадью 227 тыс. кв. м. За квартал объем предложения вырос на 2% в квадратных метрах и на 3% в количестве лотов. За год показатели увеличились на 28% и 23% соответственно.
В третьем квартале рынок пополнился пятью проектами: «Светоч» и «Типография» от RBI, «Нева Арт» от «Группы ЛСР», «Фабула» от ГК ФСК и «Легенда у моря» от LEGENDA. Всего за девять месяцев на рынок вывели десять новых комплексов бизнес-класса и новый корпус в уже реализуемом проекте. Их общая проектная площадь составила 185 тыс. кв. м.