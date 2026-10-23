В Челябинской области проведут велогонку Париж — Берлин
По итогам переговоров с Федерацией велосипедного спорта России через год в программу Парижского полумарафона добавится многодневная велогонка между южноуральскими селами Париж и Берлин. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».
«Кто-то скажет, что это импортозамещение. На самом деле это не просто названия: Париж, Берлин, Лейпциг, Чесма, Варна, Фершампенуаз названы в честь побед российского оружия. Мы гордимся тем, что на территории Челябинской области есть такие населенные пункты. Велогонка Париж — Берлин станет знаковым интересным событием»,— подчеркнул глава региона.