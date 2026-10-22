Сделка рода
Наследники скончавшегося президента «Соликамскбумпрома» хотят выйти из бизнеса
«Ъ-Прикамье» стали известны подробности возможной сделки по продаже контрольного пакета акций находящегося в предбанкротном состоянии АО «Соликамскбумпром» китайской «Юнь Чоу». Продать свои акции могут наследники умершего президента СБП Татьяна и Кирилл Барановы, а также три близкие им компании. Собственники АО обязались не проводить допэмиссию. Перед сделкой, которую рассчитывают завершить в январе 2027 года, стороны должны договориться о платежах с кредиторами, долги СБП перед которыми составляют свыше 15 млрд руб. Собеседники среди крупных кредиторов говорят, что переговоры с ними не ведутся, и уверены, что продажа не состоится. По их данным, подписанное сторонами соглашение о намерении заключить договор купли-продажи юридической силы не имеет.
Как выяснил «Ъ-Прикамье», в сделку по продаже 83,3% акций АО «Соликамскбумпром» (СБП) могут войти несколько участников. В качестве продавцов выступают само предприятие и аффилированные с ним компании, включая ООО «СБП-Инвест» (принадлежит 22,05% акций СБП), ООО «Бикор» (10,15%), ООО «Сопапэкс» (24,75%), а также два физических лица: Татьяна и Кирилл Барановы (23,67 и 2,65% акций). Последние являются наследниками бывшего президента СБП Виктора Баранова, после смерти которого предприятие оказалось в тяжелой финансовой ситуации. Сторону покупателя представляет китайская компания Inner Mongolia Yunchou Technology Co., Ltd (Технологическая компания «Юнь Чоу»).
Согласно Rusprofile, 43,2% долей в московском ООО «Сопапэкс» принадлежит Кириллу Баранову, еще 29,3% — Дмитрию Кеппу. Совладельцами ООО «Бикор» среди прочих выступают Татьяна и Иван Барановы (39,51% долей). Единоличным владельцем ООО «СБП-Инвест» является АО «Соликамскбумпром».
О планах продать 83,3% акций СБП представители предприятия заявили в ходе судебного процесса, где кредиторы требуют признать АО несостоятельным. Крупнейшими из них являются ПАО «Пермэнергосбыт», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и ООО «Управляющая компания „Интеллект капитал“». Общая сумма задолженности предприятия, по словам собеседников «Ъ-Прикамье», может составлять около 15 млрд руб. 19 октября с аналогичным заявлением к СБП обратился Сбербанк, задолженность перед которым составляет 1,73 млрд руб. Представители должника, в свою очередь, сообщили, что заключили соглашение о намерении, согласно которому «Юнь Чоу» получит указанный пакет акций. Судебный процесс продолжится 16 ноября.
Источники, знакомые с условиями соглашения, пояснили, что стороны намерены заключить один или несколько договоров купли-продажи. Общая стоимость актива должна быть определена по итогам due dilegence. При этом до окончания сделки продавцы обязуются не проводить допэмиссию акций СБП. Покупатель, в свою очередь, должен обеспечить предприятие средствами на текущие расходы, в том числе расчеты с контрагентами. До закрытия сделки предприятие должно поддерживать текущую операционную деятельность и не допускать существенных изменений в порядке управления. Кроме того, до 30 октября стороны планируют договориться с основными кредиторами о реструктуризации долгов или их погашении.
Отдельно в соглашении указывается, что оно не создает юридических обязательств и прав ни для одной из сторон. Также, по условиям документа, если в отношении СБП будет введена процедура наблюдения, покупатель получит право отказаться от условий соглашения. Сделка может быть завершена до конца января 2027 года.
Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники среди крупных кредиторов, никаких «внятных» переговоров с ними ни СБП, ни представители китайской компании не ведут. При этом собеседники сомневаются в реализации сделки по продаже контрольного пакета акций и реальном участии китайского инвестора в деятельности предприятия. По их мнению, соглашением о намерении СБП пытается оттянуть начало процедуры банкротства, ежедневно увеличивая свою задолженность.
Руководитель практики разрешения споров консалтинговой группы «Мальгора» Иван Стасюк говорит, что юридически такая схема сделки допустима. «Итоговая стоимость определится с учетом долгов и необходимых расходов, поэтому сумма причитающихся акционерам средств будет учитывать и предстоящие инвестиции в компанию. Это вполне обычный подход к совершению такого рода сделок и ценообразованию»,— отметил эксперт.
Коммерсантъ (Пермь) №197от 23.10.2026, стр. 8