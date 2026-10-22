Сделка рода

Источники, знакомые с условиями соглашения, пояснили, что стороны намерены заключить один или несколько договоров купли-продажи. Общая стоимость актива должна быть определена по итогам due dilegence. При этом до окончания сделки продавцы обязуются не проводить допэмиссию акций СБП. Покупатель, в свою очередь, должен обеспечить предприятие средствами на текущие расходы, в том числе расчеты с контрагентами. До закрытия сделки предприятие должно поддерживать текущую операционную деятельность и не допускать существенных изменений в порядке управления. Кроме того, до 30 октября стороны планируют договориться с основными кредиторами о реструктуризации долгов или их погашении.