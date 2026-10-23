RuStore назвал самые популярные приложения сентября на Юге России
Мессенджер «Макс» стал самым скачиваемым приложением в сентябре 2026 года в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и Адыгее. На него пришлось около 4% установок в каждом из четырех регионов. Второе место заняла социальная сеть «ВКонтакте». Такие данные представил магазин приложений RuStore по итогам анализа загрузок мобильных сервисов на юге России.
В Краснодарском крае доля установок «ВКонтакте» составила 2%. Столько же пришлось на видеосервис «VK Видео», маркетплейс Ozon, «Яндекс Браузер с Алисой AI», приложение «Яндекс — с Алисой AI» и сервис объявлений «Авито».
В Ростовской области вслед за лидерами рейтинга в число популярных приложений вошли Ozon, «VK Видео», «Яндекс Браузер с Алисой AI», «Яндекс — с Алисой AI» и «Авито». На каждое из них пришлось по 2% установок.
Аналогичная структура загрузок сложилась в Ставропольском крае. По данным RuStore, доля каждого из пяти сервисов — «VK Видео», Ozon, «Яндекс Браузер с Алисой AI», «Яндекс — с Алисой AI» и «Авито» — составила 2%.
В Адыгее, помимо «Макса» и «ВКонтакте», популярностью пользовались Ozon, «VK Видео», «Яндекс Браузер с Алисой AI», «Авито», «Яндекс — с Алисой AI» и «СберБанк Онлайн». Доля установок каждого из этих приложений достигла 2%. Таким образом, республика стала единственным из четырех рассмотренных регионов, где в число наиболее скачиваемых сервисов вошло приложение банка.
«На Юге мы видим довольно устойчивую структуру спроса. Среди наиболее востребованных категорий — общение, видео, покупки, поиск информации и объявления. При этом есть и локальные особенности. В Адыгее, например, в топе дополнительно появляется банковский сервис»,— отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.
По данным магазина приложений, в сентябре жители всех четырех регионов чаще всего устанавливали сервисы для общения, просмотра видео, онлайн-покупок, поиска информации и размещения объявлений. При этом состав популярных приложений в целом оставался схожим, а основное различие заключалось в появлении «СберБанк Онлайн» среди наиболее востребованных сервисов в Адыгее.