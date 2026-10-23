RuStore назвал самые популярные приложения сентября на Юге России

По данным магазина приложений, в сентябре жители всех четырех регионов чаще всего устанавливали сервисы для общения, просмотра видео, онлайн-покупок, поиска информации и размещения объявлений. При этом состав популярных приложений в целом оставался схожим, а основное различие заключалось в появлении «СберБанк Онлайн» среди наиболее востребованных сервисов в Адыгее.