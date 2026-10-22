Жители южных регионов чаще выбирали видеосервисы для развлечений на смартфонах

В число популярных приложений во всех четырех регионах также вошли «Яндекс Музыка» и Rutube. В Ростовской области на каждый из этих сервисов пришлось по 6% установок. По 4% набрали «Кинопоиск», Okko, «VK Музыка» и «Звук». Еще 2% скачиваний пришлось на онлайн-кинотеатр КИОН. В Краснодарском крае доля установок «Яндекс Музыки» и Rutube также составила по 6%. «Кинопоиск» набрал 4%, Okko, «Звук» и «VK Музыка» — по 3%. На Кион пришлось 2% скачиваний.