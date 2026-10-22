Жители южных регионов чаще выбирали видеосервисы для развлечений на смартфонах
«VK Видео» стало самым скачиваемым приложением для развлечений в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и Адыгее в сентябре 2026 года. Наибольшая доля установок сервиса зафиксирована в Адыгее и Ставропольском крае — по 18%. В Краснодарском крае и Ростовской области показатель составил по 17%. Такие данные представил магазин приложений RuStore по итогам анализа загрузок развлекательных сервисов в южных регионах России.
В число популярных приложений во всех четырех регионах также вошли «Яндекс Музыка» и Rutube. В Ростовской области на каждый из этих сервисов пришлось по 6% установок. По 4% набрали «Кинопоиск», Okko, «VK Музыка» и «Звук». Еще 2% скачиваний пришлось на онлайн-кинотеатр КИОН. В Краснодарском крае доля установок «Яндекс Музыки» и Rutube также составила по 6%. «Кинопоиск» набрал 4%, Okko, «Звук» и «VK Музыка» — по 3%. На Кион пришлось 2% скачиваний.
В Ставропольском крае после «VK Видео» наиболее востребованными стали «Яндекс Музыка» и Rutube — по 5% установок на каждый сервис. Доля «Кинопоиска» и «Звука» составила по 4%, Okko и «VK Музыки» — по 3%.
В Адыгее вслед за «VK Видео» по популярности расположились Rutube и «Яндекс Музыка», на каждый из которых пришлось по 6% установок. «VK Музыка» и Okko получили по 4%, доля «Кинопоиска» составила 3%, КИОН — 2%.
«В южных регионах развлечения на смартфоне в первую очередь связаны с видеоконтентом — именно эта категория заметно опережает остальные по скачиваниям. Следом пользователи выбирают музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры. При этом региональные различия небольшие: в Адыгее и Ставропольском крае интерес к видеосервисам выражен чуть сильнее, в Ростовской области и Краснодарском крае спрос между разными форматами развлечений распределяется более равномерно»,— отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.
По данным RuStore, видеосервисы заняли лидирующие позиции по количеству установок во всех четырех исследованных регионах. Музыкальные приложения и онлайн-кинотеатры также вошли в число наиболее востребованных сервисов для развлечений в сентябре.