«Архыз» возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности туристских ОЭЗ

Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, особые экономические зоны остаются одним из инструментов привлечения инвестиций и размещения новых производств. «Для бизнеса важно, чтобы предоставляемые льготы сопровождались готовой инфраструктурой, понятными условиями работы и качественным сопровождением проектов. Национальный рейтинг позволяет сопоставлять результаты особых экономических зон, выявлять эффективные управленческие практики и определять направления дальнейшего развития. При этом для нас принципиально, чтобы совершенствование механизма ОЭЗ опиралось на реальные потребности инвесторов», — прокомментировал министр.