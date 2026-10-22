«Архыз» возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности туристских ОЭЗ
На IV Международном форуме особых экономических зон (ОЭЗ) в Москве 22 октября были названы лидеры десятого юбилейного рейтинга инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных ОЭЗ России. В исследовании, подготовленном Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития РФ, приняла участие 51 особая экономическая зона.
Во второй раз рейтинг инвестиционной привлекательности возглавил всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Курорт занял первое место в категории туристско-рекреационных зон. Второе место получила ОЭЗ «Байкальская гавань» (Республика Бурятия), третье — ОЭЗ «Ворота Байкала» (Иркутская область).
Среди особых экономических зон промышленно-производственного и портового типов первое место заняла ОЭЗ «Липецк» (Липецкая область). В категории технико-внедренческих ОЭЗ шестой год подряд лидирует «Технополис Москва».
Еще три особые экономические зоны отмечены в специальных номинациях. Так, ОЭЗ «Иваново» получила награду «Прорыв года» за наибольший рост позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. ОЭЗ «Ростовская» признана лучшей по темпам привлечения резидентов, а ОЭЗ «Авангард» (Омская область) — за эффективное развитие инфраструктуры и перевыполнение планов строительства инфраструктурных объектов.
Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, особые экономические зоны остаются одним из инструментов привлечения инвестиций и размещения новых производств. «Для бизнеса важно, чтобы предоставляемые льготы сопровождались готовой инфраструктурой, понятными условиями работы и качественным сопровождением проектов. Национальный рейтинг позволяет сопоставлять результаты особых экономических зон, выявлять эффективные управленческие практики и определять направления дальнейшего развития. При этом для нас принципиально, чтобы совершенствование механизма ОЭЗ опиралось на реальные потребности инвесторов», — прокомментировал министр.
Как подчеркнул генеральный директор курорта «Архыз» Роман Киранчук, в этом году на территории курорта работают 45 резидентов, создано более 1,4 тыс. рабочих мест, введены в эксплуатацию 33 гостиничных комплекса на 2125 номеров на 5 239 мест размещения. Предоставляемые в рамках ОЭЗ преференции создают комфортные условия для ведения бизнеса на курорте.
«Мы делаем все возможное, чтобы наш курорт и Карачаево-Черкесская Республика в целом становились привлекательными не только для российских и зарубежных туристов, но и для инвесторов», — отметил господин Киранчук.
Национальный рейтинг проводится АКИТ РФ с 2017 года. В 2026 году оценка промышленно-производственных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ включала 44 показателя, объединенных в семь субиндексов. Для туристско-рекреационных ОЭЗ применяется отдельная методика с учетом специфики отрасли.