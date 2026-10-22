Оборотень в погоне

С середины «нулевых» Игорь Сиротенко легализовался, организовал несколько коммерческих предприятий. Вновь привлекли к себе внимание «Сиротинские» в 2022 году. Тогда ОПГ боролась за контроль над похоронным рынком. В ночь на 17 ноября того года неизвестные подожгли офис ритуального агентства «Ангел», в результате пожара заживо сгорели два сотрудника фирмы. В организации поджога сразу заподозрили Сироту. Он был допрошен, но отпущен. Следствие предполагает, что проявленная лояльность к авторитету не обошлась без участия Михаила Дудина и Павла Селезнева. Преступление вызвало широкий резонанс, и в Самару из центрального аппарата СКР была направлена группа следователей по особо важным делам. В августе 2023 года был задержан один из поджигателей Георгий Цицеров, признавший свою вину. В 2024 году он получил 19 лет колонии строгого режима. Второй нападавший Аршак Енгибарян успел скрыться. Столичные следователи на этом не успокоились, а аресты бывших и действующих членов ОПГ «Сиротинские» стали массовыми. Сам «Сирота» к тому моменту успел уехать сначала в ОАЭ, а затем в одну из стран дальнего зарубежья. Некоторые из задержанных пошли на сотрудничество со следствием, таким образом была установлена причастность к деятельности группировки ее покровителей из числа силовиков и чиновников, а также было возобновлено расследование старых уголовных дел, связанных с ОПГ.