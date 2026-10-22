Оборотень в погоне
Суд заочно арестовал бывшего сотрудника администрации президента как члена ОПГ
В Самаре заочно арестован бывший начальник отдела Управления внутренней политики администрации президента РФ и экс-сотрудник ФСБ Михаил Дудин по обвинениям в связях с ОПГ «Сиротинские» и оскорблении представителя власти. Он объявлен в федеральный и международный розыск, как и главарь банды Игорь Сиротенко (Сирота).
Заседание по избранию меры пресечения Михаилу Дудину по обвинению по ч. 2 ст. 210 УК РФ и ст. 319 УК РФ проходило в Самарском районном суде 21 октября. Рассмотрение было перенесено на более позднее время из-за поступившего на электронную почту суда анонимного письма о заложенном взрывном устройстве в здании. После проверки здания судья Дмитрий Дерунов продолжил заседание.
Адвокат Михаила Дудина Александр Поротиков заявил суду об отсутствии в материалах следствия ряда основополагающих документов, без которых, по его мнению, исключается возможность постановки вопроса о заключении под стражу его клиента. Защитник обратил внимание на отсутствие постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ. По мнению адвоката, без этого документа невозможно установить, возбуждалось ли вообще уголовное преследование по этому составу, в каком статусе находился обвиняемый и на каком основании впоследствии этот эпизод объединили с делом по обвинению в участии в преступном сообществе. В ответ на это сотрудники Следственного комитета предоставили суду соответствующее постановление.
Главным доводом следствия для заочного заключения Михаила Дудина под стражу стали его обширные связи в силовых структурах. По мнению представителей СКР, обвиняемый таким образом может повлиять на ход расследования.
Суд в итоге принял решение заочно арестовать на два месяца бывшего сотрудника администрации президента. В СКР официально сообщили, что на данный момент не комментируют все, что связано с ОПГ «Сиротинские». Адвокат Михаила Дудина Александр Поротиков также отказался от комментариев.
Михаил Дудин работал в управлении внутренней политики администрации президента и курировал проекты в Telegram, после чего занимался бизнесом. В Самарской области его многолетним партнером был бывший сотрудник регионального УФСБ Павел Селезнев, которого также обвиняют в связях с ОПГ «Сиротинские». Экс-силовик тоже заочно арестован, предположительно, он покинул Россию в конце прошлого года. По неофициальной информации, Дудин выехал за пределы родины в сентябре 2026 года, за неделю до того, когда его планировали арестовать.
Группировка «Сиротинские», в покровительстве которой подозревают бывших силовиков и чиновников, была организована в Тольятти в 1993-1994 годах. Ее костяк достигал около 100 человек. Главарь группировки Игорь Сиротенко (Сирота) активно участвовал в криминальных войнах за контроль над АвтоВАЗом в 90-е годы прошлого века и в начале нулевых. Группировка отличалась агрессивной тактикой: поджогами торговых точек конкурентов, заказными убийствами и покушениями. Оперативная разведка осуществлялась с помощью отставных сотрудников КГБ СССР и МВД. Участников ОПГ также подозревали в транзите наркотиков из Средней Азии в Европу.
С середины «нулевых» Игорь Сиротенко легализовался, организовал несколько коммерческих предприятий. Вновь привлекли к себе внимание «Сиротинские» в 2022 году. Тогда ОПГ боролась за контроль над похоронным рынком. В ночь на 17 ноября того года неизвестные подожгли офис ритуального агентства «Ангел», в результате пожара заживо сгорели два сотрудника фирмы. В организации поджога сразу заподозрили Сироту. Он был допрошен, но отпущен. Следствие предполагает, что проявленная лояльность к авторитету не обошлась без участия Михаила Дудина и Павла Селезнева. Преступление вызвало широкий резонанс, и в Самару из центрального аппарата СКР была направлена группа следователей по особо важным делам. В августе 2023 года был задержан один из поджигателей Георгий Цицеров, признавший свою вину. В 2024 году он получил 19 лет колонии строгого режима. Второй нападавший Аршак Енгибарян успел скрыться. Столичные следователи на этом не успокоились, а аресты бывших и действующих членов ОПГ «Сиротинские» стали массовыми. Сам «Сирота» к тому моменту успел уехать сначала в ОАЭ, а затем в одну из стран дальнего зарубежья. Некоторые из задержанных пошли на сотрудничество со следствием, таким образом была установлена причастность к деятельности группировки ее покровителей из числа силовиков и чиновников, а также было возобновлено расследование старых уголовных дел, связанных с ОПГ.
Так, в январе этого года был задержан, а потом арестован 56-летний спортсмен и благотворитель, экс-президент Самарской областной федерации бокса Андрей Королев. Его обвиняют в организации заказного убийства Валерия Джураева, начальника Тамбовского районного отдела внутренних дел. По версии следствия, Андрей Королев и Игорь Сиротенко имели общие бизнес-интересы в Тамбове, а к убийству полковника милиции привлекались члены ОПГ «Сиротинские». Участникам ОПГ «Сиротинские» также вменяют нападение на журналиста Эрнеста Старателева в сентябре 2010 года.