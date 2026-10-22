В Лазаревском районе Сочи демонтировали незаконно построенный дом отдыха
В Сочи снесли незаконно построенный четырехэтажный деревянный дом, в котором оборудовали комнаты для сдачи отдыхающим. Демонтаж в Лазаревском районе проконтролировали сотрудники Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ГМУ ФССП России, мужчина возвел здание с нарушением строительных и градостроительных норм. Администрация Сочи обратилась в суд с иском о сносе постройки. Суд обязал владельца демонтировать дом за собственный счет.
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав специализированного отделения уведомил должника о необходимости исполнить решение суда. Однако за уклонение от его исполнения сочинца привлекли к административной ответственности. Ему назначили штрафы на общую сумму 11 тыс. руб. Кроме того, в отношении застройщика ввели временные ограничения.
В результате владелец снес четырехэтажную постройку и вывез строительный мусор.
Ранее в Сочи судебные приставы также добивались сноса незаконных торговых помещений. По данным ГМУ ФССП России, 35-летний бизнесмен присвоил участок муниципальной земли, чтобы увеличить выручку от продажи товаров для туристов. В переходе под железнодорожным полотном он возвел торговые ряды общей площадью более 80 кв. м. Суд обязал застройщика демонтировать незаконные помещения.