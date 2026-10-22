В Лазаревском районе Сочи демонтировали незаконно построенный дом отдыха

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав специализированного отделения уведомил должника о необходимости исполнить решение суда. Однако за уклонение от его исполнения сочинца привлекли к административной ответственности. Ему назначили штрафы на общую сумму 11 тыс. руб. Кроме того, в отношении застройщика ввели временные ограничения.