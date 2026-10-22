Мэрия не испытывает нужды
Администрация Уфы избежала выкупа зданий в историческом центре
Специализированный застройщик «Милео», получивший право на застройку территории в квартале улиц Ленина, Кировоградской, Цюрупы и бульвара Ибрагимова, не смог обязать мэрию Уфы изъять для муниципальных нужд несколько строений, включая частные одноэтажные дома. Обязанность выкупить строения была прописана в договоре развития территории от августа 2013 года. Арбитражный суд Башкирии, который рассматривал иск «Милео», пришел к выводу, что мэрия обязана выкупать только аварийное жилье.
Арбитражный суд Башкирии отказал ООО «Специализированный застройщик "Милео"» в удовлетворении иска к администрации Уфы. Компания просила обязать мэрию принять решение об изъятии объектов недвижимости и земельных участков, на которых они расположены, в квартале улиц Ленина, Кировоградской, Цюрупы и бульвара Ибрагимова.
Как следует из материалов дела, в августе 2013 года администрация Уфы провела торги на право развития застроенной территории в квартале общей площадью 12,4 га. Победителем аукциона было признано ООО «НПП «УфаНефтеПроект», которое заплатило за пятилетнее право аренды 33,4 млн руб. при начальной цене лота 23 млн руб. По условиям торгов компания должна была в течение трех лет снести в квартале 14 жилых домов и обосновать необходимость в реконструкции или сносе еще четырех, а также предоставить их жителям новое жилье. На территории должны быть построены многоэтажные жилые дома и объекты, формирующие общественно-деловой центр Уфы.
В условиях договора было прописано право застройщика обратиться в мэрию Уфы с заявлением об изъятии в квартале объектов недвижимости, подлежащих сносу, и земельных участков под ними в течение двух месяцев со дня получения соответствующего обращения.
В апреле 2024 года «УфаНефтеПроект» и мэрия Уфы подписали допсоглашение к договору РТ, в котором пересмотрели сроки реализации проекта (в решении суда детали не указаны), а в июле того же года компания уступила права и обязанности по договору «Милео».
ООО «Специализированный застройщик "Милео"», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в 2020 году. Учредителями компании являются Регина Поздышева и Лусине Меликсетян (по 50%; владеют также ООО «СЗ "Бизнес центр"», которое возводит ЖК «Геос» на улице Пугачева). В прошлом году хозяйственную деятельность компания не вела. В 2023 году при выручке 8 тыс. руб. чистая прибыль «Милео» составила 5 тыс. руб.
В августе 2025 года новый арендатор обратился в администрацию города об изъятии четырех частных домов, одного нежилого здания и гаражей (их количество не указано), расположенных в квартале. Эти объекты были указаны в договоре РТ как «несоответствующие действующему градостроительному регламенту». Мэрия ответила отказом, что вынудило «Милео» направить иск в суд.
Арбитражный суд Башкирии, указано в решении, отметил, что Гражданский кодекс предусматривает изъятие объектов недвижимости силами муниципалитетов в том случае, если они — многоквартирные дома, признанные аварийными.
«Само по себе наличие заключенного договора о развитии застроенной территорий в отношении территории, на которых расположены указанные выше объекты, не относят их к объектам, подлежащим изъятию для муниципальных нужд»,— указал суд.
«Мы с уважением относимся к решению суда, однако не можем с ним согласиться и намерены обжаловать его в апелляционной инстанции, — сообщили «Ъ» в «Милео». — По нашему мнению, обязательства, которые взяла на себя администрация в 2013 году, до сих пор остаются неисполненными, и мы считаем важным, чтобы вышестоящий суд дал этому оценку. При этом хотим подчеркнуть: по договору все расходы на расселение несет застройщик, и от своих обязательств мы не отказываемся».
«Решение суда выглядит обоснованным. Застройщик должен был доказать наличие обязанности у администрации выкупить объекты недвижимости, а она, действительно, возникает при признании домов аварийными, — отметил председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков. — При этом, в решении суда прямо указано, что не представлены доказательства признания многоквартирных домов аварийными, а в отношении ИЖС такие решения вообще не принимаются» .
Коммерсантъ (Уфа) №197от 23.10.2026, стр. 8