Мэрия не испытывает нужды

«Мы с уважением относимся к решению суда, однако не можем с ним согласиться и намерены обжаловать его в апелляционной инстанции, — сообщили «Ъ» в «Милео». — По нашему мнению, обязательства, которые взяла на себя администрация в 2013 году, до сих пор остаются неисполненными, и мы считаем важным, чтобы вышестоящий суд дал этому оценку. При этом хотим подчеркнуть: по договору все расходы на расселение несет застройщик, и от своих обязательств мы не отказываемся».