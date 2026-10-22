— Уважаемый Андрей Рэмович, примите мои искренние поздравления с юбилеем! Ваши выдающиеся деловые качества, интуиция и способность принимать эффективные управленческие решения по праву сделали Вас одним из наиболее успешных российских предпринимателей. Стремление к укреплению экономического потенциала страны, масштабность мышления и незаурядные личные качества находят отражение в Вашей многогранной деятельности. Вы внесли значительный вклад в создание и становление крупнейшей угледобывающей компании страны, а также в развитие транспортного машиностроения. В условиях, когда перед страной стоят масштабные задачи по достижению технологического суверенитета, Ваша работа приобретает особое значение. Убежден, что профессиональный опыт, организаторский талант, чувство ответственности и далее будут содействовать воплощению амбициозных проектов на благо России. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого наилучшего!