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Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет члену бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрею Бокареву
Андрей Бокарев

Андрей Бокарев

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:
— Уважаемый Андрей Рэмович, примите мои искренние поздравления с юбилеем! Ваши выдающиеся деловые качества, интуиция и способность принимать эффективные управленческие решения по праву сделали Вас одним из наиболее успешных российских предпринимателей. Стремление к укреплению экономического потенциала страны, масштабность мышления и незаурядные личные качества находят отражение в Вашей многогранной деятельности. Вы внесли значительный вклад в создание и становление крупнейшей угледобывающей компании страны, а также в развитие транспортного машиностроения. В условиях, когда перед страной стоят масштабные задачи по достижению технологического суверенитета, Ваша работа приобретает особое значение. Убежден, что профессиональный опыт, организаторский талант, чувство ответственности и далее будут содействовать воплощению амбициозных проектов на благо России. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого наилучшего!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №197

от 23.10.2026, стр. 9
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