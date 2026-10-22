В центре Краснодара модернизируют газорегуляторный пункт для 5 тысяч абонентов
АО «Краснодаргоргаз» заменит газорегуляторный пункт (ГРП), установленный в 1961 году. Новое оборудование обеспечит газоснабжение более 5,3 тыс. абонентов и объектов социальной сферы Центрального округа города. Работы ведутся на пересечении улиц 40-летия Победы и Юннатов.
Как сообщили в компании, старый ГРП обеспечивал газом частные дома, квартиры, коммерческие и промышленные объекты в границах улиц Солнечной, Красной, Северной и Российской, а также крупную котельную.
«Новый газораспределительный пункт создаст условия для безопасного и надежного газоснабжения горожан еще минимум на 50 лет»,— рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Краснодаргоргаз» Игорь Иващенко.
На объекте уже демонтировали старое здание и оборудование, не подлежащее ремонту. Завершена подготовка фундамента, начался монтаж нового ГРП.
По данным компании, благодаря кольцевой системе газоснабжения установка и запуск нового оборудования пройдут без отключения потребителей.
Проект реализуется за счет собственных средств АО «Краснодаргоргаз» и входит в программу модернизации газовой инфраструктуры Краснодара и прилегающих территорий.