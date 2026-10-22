Частные дома в Самарской области подорожали на 10,7% с начала года
С начала этого года частные дома на территории Самарской области подорожали на 10,7%. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».
В третьем квартале стоимость домов в Самарской области увеличилась на 6,8%, средняя цена составила 7,5 млн руб.
В соседней Ульяновской области средняя стоимость частного дома составила 5 млн руб. За год цена увеличилась на 6,4%, в третьем квартале — 10,7%. В Оренбуржье средняя стоимость дома — 6,1 млн руб. С начала года подорожание составило 6,4%, в третьем квартале — 6,3%.
В третьем квартале 2026 года частные дома подорожали в 73 регионах из 85 рассмотренных, подешевели в 12. В среднем за квартал прирост по домовладениям положительный, +3,1%. Средний по стране объект на этом рынке стоит 7,8 млн руб.
За 9 месяцев этого года в 72 регионах дома выросли в цене, в 13 упали. В среднем по всем регионам прирост с начала года составил 4,8%. Предложение домов выросло на 9%, средняя площадь сократилась на 1,4 кв. м, до 110,2 кв. м.