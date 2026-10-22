Частные дома в Самарской области подорожали на 10,7% с начала года

За 9 месяцев этого года в 72 регионах дома выросли в цене, в 13 упали. В среднем по всем регионам прирост с начала года составил 4,8%. Предложение домов выросло на 9%, средняя площадь сократилась на 1,4 кв. м, до 110,2 кв. м.