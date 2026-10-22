«Абрау-Дюрсо» рассматривает рынки Индии и Китая как стратегически перспективные

Расширению присутствия на рынках дальнего зарубежья мешают геополитические факторы, а также логистические сложности и рост стоимости доставки. По словам Бориса Титова, эти обстоятельства не позволили компании в полной мере реализовать ожидания от экспорта за пределы СНГ.