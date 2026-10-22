Ярославцев спросят о проблемах перед выборами губернатора
Министерство социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области объявило конкурс на проведение исследования общественно-политической ситуации перед выборами губернатора в 2027 году. Начальная цена контракта составляет 1,2 млн руб. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Согласно описанию закупки, исследование пройдет в два этапа. На каждом по телефону опросят не менее 800 жителей старше 18 лет. Исполнитель должен оценить уровень протестной активности, доверие к губернатору и региональным властям, а также выявить наиболее острые социально-экономические проблемы. В документации среди таких проблем названы состояние дорог, качество питьевой воды, водоснабжение и водоотведение.
По итогам каждого этапа подготовят аналитический отчет объемом не менее 30 страниц. Результаты должны включать карту социально-политических рисков и рекомендации по стабилизации ситуации.
В 2027 году в Ярославской области должны пройти выборы губернатора. Результаты исследования должны быть представлены заказчику в декабре.