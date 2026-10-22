Ярославцев спросят о проблемах перед выборами губернатора

Согласно описанию закупки, исследование пройдет в два этапа. На каждом по телефону опросят не менее 800 жителей старше 18 лет. Исполнитель должен оценить уровень протестной активности, доверие к губернатору и региональным властям, а также выявить наиболее острые социально-экономические проблемы. В документации среди таких проблем названы состояние дорог, качество питьевой воды, водоснабжение и водоотведение.