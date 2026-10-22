В Тольяттинском госуниверситете улучшили микродуговое оксидирование для магниевых сплавов

«Магниевые сплавы, несмотря на легкость и прочность, имеют два недостатка: они быстро изнашиваются и подвержены коррозии. Исследователи ТГУ модифицировали технологию плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), добавив в электролит микро- и наночастицы диоксида церия и перейдя на высокочастотный режим обработки», — уточняют в министерстве образования и науки региона.