В Тольяттинском госуниверситете улучшили микродуговое оксидирование для магниевых сплавов
В Тольяттинском государственном университете ученые улучшили технологию микродугового оксидирования для магниевых сплавов. Благодаря этому покрытие может «самовосстанавливаться» в агрессивных средах и обладает высокой коррозионной и износостойкостью. Об этом сообщает минобрнауки Самарской области.
Улучшение технологии расширяет возможности применения магниевых сплавов в авиакосмической, автомобильной и энергетической промышленности. Ранее их использование в этих сферах ограничивали из-за низкой коррозионной стойкости. Разработка также может улучшить биорезорбируемые имплантаты в медицине. Высокочастотный режим ПЭО и оксид церия обеспечивают точное управление свойствами покрытия.
«Магниевые сплавы, несмотря на легкость и прочность, имеют два недостатка: они быстро изнашиваются и подвержены коррозии. Исследователи ТГУ модифицировали технологию плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), добавив в электролит микро- и наночастицы диоксида церия и перейдя на высокочастотный режим обработки», — уточняют в министерстве образования и науки региона.