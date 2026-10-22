Жителя Владикавказа, провернувшего махинации с квартирой, задержали в Сочи
Во Владикавказе установили и задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 краевого главка МВД выяснили, что фигурант скрывается в Краснодарском крае, выехали в служебную командировку в Сочи и задержали его на берегу Черного моря, после чего доставили в Северную Осетию. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Речь идет о хищении 2,3 млн руб. у 39-летней жительницы Владикавказа, которая по роду деятельности оказывает юридические услуги. По версии следствия, в марте знакомый попросил ее помочь с приватизацией квартиры, оформив на нее нотариальную доверенность, а через месяц обратился с просьбой продать это жилье — сославшись на острую нужду в деньгах для бизнеса. Поверив ему, потерпевшая нашла покупателя и передала подозреваемому аванс в размере 1 млн рублей. Затем аферист под различными предлогами выманил у нее еще 1,3 млн рублей, оформив передачу денег распиской,— итого 2,3 млн руб.
Документы по сделке он всячески избегал подписывать, ссылаясь на занятость, а в конце августа выяснилось: фигурант продал квартиру самостоятельно, выручку присвоил и перестал выходить на связь. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).