Жителя Владикавказа, провернувшего махинации с квартирой, задержали в Сочи

Речь идет о хищении 2,3 млн руб. у 39-летней жительницы Владикавказа, которая по роду деятельности оказывает юридические услуги. По версии следствия, в марте знакомый попросил ее помочь с приватизацией квартиры, оформив на нее нотариальную доверенность, а через месяц обратился с просьбой продать это жилье — сославшись на острую нужду в деньгах для бизнеса. Поверив ему, потерпевшая нашла покупателя и передала подозреваемому аванс в размере 1 млн рублей. Затем аферист под различными предлогами выманил у нее еще 1,3 млн рублей, оформив передачу денег распиской,— итого 2,3 млн руб.