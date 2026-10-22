Автомобилистов на Урале оштрафовали на 7 млрд руб. за перевес на АПВГК за год

По словам чиновника, всего на территории УрФО функционировало 53 АПВГК из 71: один в Тюменской области, восемь в Курганской области и 20 в Югре, пять из 19 в Свердловской области, девять из 12 в Челябинской области и 10 из 11 на Ямале. Больше всего постановлений после обработки результатов их актов вынесли в Курганской области (6 576), ЯНАО (5 148), ХМАО (1 816), меньше всего — в Челябинской области (1 673), Свердловской области (825) и Тюменской области (182).