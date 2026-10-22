Автомобилистов на Урале оштрафовали на 7 млрд руб. за перевес на АПВГК за год
В шести регионах Уральского федерального округа (УрФО) вынесли 16,2 тыс. постановлений на 7,1 млрд руб. после обработки результатов актов автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) за 2025 год, рассказал руководитель филиала межрегионального территориального управления Ространснадзора по УрФО Сергей Салманов на заседании Тюменской областной думы. По его словам, штрафов на наибольшую сумму наложили в Курганской области (3,1 млрд руб.), ЯНАО (2,1 млрд руб.) и ХМАО (789 млн руб.), на наименьшую — в Челябинской (789 млн руб.), Свердловской (399,4 млн руб.) и Тюменской областях (77,9 млн руб.).
Господин Салманов отметил, что наибольший объем средств по штрафам взыскали в Курганской области (989,1 млн руб.), ЯНАО (922,3 млн руб.) и ХМАО (379,5 млн руб.), наименьший — в Челябинской (235,9 млн руб.), Свердловской (58,8 млн руб.) и Тюменской областях (37,2 млн руб.)
По словам чиновника, всего на территории УрФО функционировало 53 АПВГК из 71: один в Тюменской области, восемь в Курганской области и 20 в Югре, пять из 19 в Свердловской области, девять из 12 в Челябинской области и 10 из 11 на Ямале. Больше всего постановлений после обработки результатов их актов вынесли в Курганской области (6 576), ЯНАО (5 148), ХМАО (1 816), меньше всего — в Челябинской области (1 673), Свердловской области (825) и Тюменской области (182).