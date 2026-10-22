На Дону завершился мотосезон МЧС: за год удалось спасти 15 человек
В Ростовской области завершился мотосезон пожарно-спасательных мотоциклов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Итоги работы за год: с начала года спасти удалось 15 человек — девять при дорожно-транспортных происшествиях и шесть при пожарах. Кроме того, спасатели оказали первую помощь 12 пострадавшим, деблокировали троих при ДТП и потушили один автомобиль.
Теперь на вызовы вместо мотоциклов будут выезжать экипажи специализированных автомобилей, в составе которых в среднем около восьми человек.