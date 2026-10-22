В Нефтегорске Самарской области приступили к устройству фундамента ледовой арены
В Нефтегорске завершились подготовительные работы по строительству ледовой арены. Начался основной этап — устройство фундамента. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Архитектурные и планировочные решения разработаны с учетом современных требований к спортивной инфраструктуре, комфорту и доступности. Пространство объекта будет функционально разделено на зону ледовой арены, технический блок и административно-бытовой корпус. Особое внимание в проекте уделено созданию безбарьерной среды», — уточняет Вячеслав Федорищев.
Ледовая арена будет включать трибуны на 118 зрителей, помещения для судей и технического персонала, зоны хранения и проката инвентаря, комментаторскую и радиорубку. Полностью завершить строительство планируют до конца 2027 года.
По словам главы региона, решение о создании нового спортивного объекта приняли в 2024 году во время встречи с жителями. Работы идут в соответствии с графиком.