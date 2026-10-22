Первые восемь новых автобусов вышли на маршруты Сочи
В Сочи первая партия из 37 новых автобусов вышла на городские маршруты. После подготовительных процедур первые восемь машин начали работу на маршруте № 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Технику приобрели при софинансировании из разных уровней бюджетов и благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Автобусы оснащены современным оборудованием для комфорта и безопасности пассажиров: низкопольной конструкцией и откидной аппарелью для маломобильных граждан, системами видеонаблюдения, климат-контроля, автоинформирования, медиапанелями и валидаторами для бескондукторной оплаты. Также есть система спутниковой навигации ГЛОНАСС и адресное открывание дверей, которое позволяет пассажиру самому выбрать нужную дверь для входа и выхода.
Кроме того, в Сочи поступили четыре новых автобуса МАЗ для маршрутов Адлерского района, приобретенные за счет средств МУП «Сочиавтотранс». На следующий год сформирована заявка на поставку еще 55 машин.