Первые восемь новых автобусов вышли на маршруты Сочи

Технику приобрели при софинансировании из разных уровней бюджетов и благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Автобусы оснащены современным оборудованием для комфорта и безопасности пассажиров: низкопольной конструкцией и откидной аппарелью для маломобильных граждан, системами видеонаблюдения, климат-контроля, автоинформирования, медиапанелями и валидаторами для бескондукторной оплаты. Также есть система спутниковой навигации ГЛОНАСС и адресное открывание дверей, которое позволяет пассажиру самому выбрать нужную дверь для входа и выхода.