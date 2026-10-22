Новосибирская компания Renewal запустит новый цех за 1 млрд рублей
Renewal («ПФК Обновление») получила государственную лицензию на запуск цеха по производству стерильных лекарственных препаратов в стеклянных ампулах на территории Новосибирской области. Инвестиции в проект превысили 1 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.
Мощности нового, седьмого цеха компании составят 15 млн упаковок в год. Он будет специализироваться на разработке и выпуске противовоспалительных и противоревматических препаратов, витаминов, психоаналептиков и др.
Как писал «Ъ-Сибирь», в августе этого года Renewal ввела в эксплуатацию новый производственный цех по выпуску жизненно важных лекарственных препаратов на площади 18,1 тыс. кв. м. Проектная мощность комплекса составила 100 млн упаковок готовой продукции в год.
Renewal имеет две производственные площадки в Новосибирской области. Выручка в 2025 году, по данным самой компании, составила 21,1 млрд руб., реализовано 188 млн упаковок.