Новосибирская компания Renewal запустит новый цех за 1 млрд рублей

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе этого года Renewal ввела в эксплуатацию новый производственный цех по выпуску жизненно важных лекарственных препаратов на площади 18,1 тыс. кв. м. Проектная мощность комплекса составила 100 млн упаковок готовой продукции в год.