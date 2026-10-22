Природная территория в центре Ульяновска оказалась под угрозой из-за стройки МКД

По мнению эколога, причиной умирания ООПТ стало непродуманное строительство нового МКД в районе ООПТ, против которого еще в 2023 году выступали экологи и жители микрорайона. Большой МКД, возведенный строительной компанией «Магма Симбирск», привел к дополнительному значительному давлению на почву и изменению конфигурации водоносных слоев. Ранее экологи настаивали на том, что никакие разрешения на строительство в этом районе нельзя выдавать без предварительного и глубокого исследования водоносных слоев и оценки слияния стройки на ООПТ. Тем не менее региональное минимущества по заявке застройщика изменило функционал земельного участка, а управление архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска выдало разрешение на возведение МКД.