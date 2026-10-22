Зироат Мирзиёева получила награду ВОЗ за вклад в детскую онкологию
Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева удостоена награды Всемирной организации здравоохранения. Церемония вручения прошла на международном саммите «Инвестиции в благополучие детей» и II конгрессе по детской онкологии и гематологии. Награду вручил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Отмечен вклад Зироат Мирзиёевой в развитие системы помощи детям с онкозаболеваниями и в продвижение права каждого ребенка на здоровую жизнь. «Вы являетесь истинным чемпионом в мире для детей, особенно тех, кто борется с онкологическими заболеваниями», — заявил господин Гебрейесус, обращаясь к первой леди.
Награда учреждена в 2019 году за исключительное лидерство и достижения в охране здоровья населения. Среди ее обладателей прошлых лет — главы государств, нобелевские лауреаты и выдающиеся ученые, отмеченные за вклад в иммунизацию и борьбу с инфекциями.