Зироат Мирзиёева получила награду ВОЗ за вклад в детскую онкологию

Отмечен вклад Зироат Мирзиёевой в развитие системы помощи детям с онкозаболеваниями и в продвижение права каждого ребенка на здоровую жизнь. «Вы являетесь истинным чемпионом в мире для детей, особенно тех, кто борется с онкологическими заболеваниями», — заявил господин Гебрейесус, обращаясь к первой леди.