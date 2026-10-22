Ярославцу помогли прекратить дело о самовольном оставлении воинской части
Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части прекратили в отношении жителя Ярославля, который во время службы был осужден и попал в колонию. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Как сообщили в аппарате омбудсмена, мужчина заключил контракт с Минобороны 30 октября 2023 года. Через 16 дней после прибытия в воинскую часть ему сообщили о расследовании ранее совершенного преступления — незаконного использования чужой банковской карты. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы.
После освобождения мужчина обратился в военкомат, где ему сообщили, что Минобороны расторгло контракт в одностороннем порядке 1 марта 2024 года. Кроме того, ярославец достиг возраста 55 лет и больше не подлежал воинскому учету.
После колонии мужчина устроился на одно из предприятий Ярославля. В июле 2026 года, возвращаясь из отпуска, он был задержан сотрудниками военной полиции на железнодорожном вокзале. Мужчине сообщили, что он находится в розыске за самовольное оставление воинской части, после чего поместили его в военную комендатуру. Находясь под арестом, ярославец связался с Сергеем Бабуркиным и попросил помощи.
«Совместно с военной прокуратурой была проведена работа. Оказалось, что несмотря на нахождение в местах лишения свободы и расторжение контракта с Минобороны, мужчина на протяжении всего этого времени числился в списках воинской части»,–– рассказал Сергей Бабуркин.
В результате уголовное дело о самовольном оставлении воинской части прекратили.