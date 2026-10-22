Ярославцу помогли прекратить дело о самовольном оставлении воинской части

После колонии мужчина устроился на одно из предприятий Ярославля. В июле 2026 года, возвращаясь из отпуска, он был задержан сотрудниками военной полиции на железнодорожном вокзале. Мужчине сообщили, что он находится в розыске за самовольное оставление воинской части, после чего поместили его в военную комендатуру. Находясь под арестом, ярославец связался с Сергеем Бабуркиным и попросил помощи.