Рынок частных домов в Самарской области растет быстрее среднероссийского

Рынок частных домов в России демонстрирует сдержанную динамику: по данным федерального портала «Мир квартир», за третий квартал средняя стоимость домовладения в стране выросла на 3,1%, до 7 870 659 рублей. При этом в Самарской области рост оказался заметно выше — на 6,8% за квартал, а с начала года показатель увеличился на 10,7%. Сейчас средняя цена частного дома в регионе составляет 7 502 571 рубль.