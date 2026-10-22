Рынок частных домов в Самарской области растет быстрее среднероссийского
За квартал цены прибавили почти 7%
Рынок частных домов в России демонстрирует сдержанную динамику: по данным федерального портала «Мир квартир», за третий квартал средняя стоимость домовладения в стране выросла на 3,1%, до 7 870 659 рублей. При этом в Самарской области рост оказался заметно выше — на 6,8% за квартал, а с начала года показатель увеличился на 10,7%. Сейчас средняя цена частного дома в регионе составляет 7 502 571 рубль.
В целом по стране спрос на частные дома снизился на 24% по сравнению с прошлым годом, а предложение на рынке выросло на 17%. Как отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, экономическая ситуация не способствует покупке второго жилья, которым часто выступает индивидуальный дом.
Кроме того, высокий летний сезон не привел к росту цен в курортных регионах: например, в Крыму и Краснодарском крае стоимость домов снизилась, а спрос на Черноморском побережье оказался на 35% ниже прошлогоднего.
На фоне общего тренда Самарская область выделяется устойчивой положительной динамикой. Регион вошел в число территорий, где рост цен опережает среднероссийские темпы. При этом общая картина по рынку остается неоднородной: в 73 из 85 рассмотренных регионов частные дома подорожали, а в 12 подешевели. Наиболее заметный квартальный рост зафиксирован в Мордовии (+17,6%), Тамбовской области (+15,9%) и Калмыкии (+14,9%), тогда как самое сильное падение отмечено в Чукотском АО (–12,6%).
Еще один общий тренд — сокращение средней площади домов в продаже: с начала года она уменьшилась на 1,4 кв. м и сейчас составляет 110,2 кв. м. Это может свидетельствовать о смещении предложения в сторону более компактных объектов, востребованных на фоне снижения покупательской активности.