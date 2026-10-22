Над Черным морем и регионами РФ за ночь уничтожили 808 БПЛА
Над акваторией Черного моря, Республикой Крым и другими регионами России в течение прошедшей ночи с 20:00 21 октября до 8:00 22 октября дежурные силы ПВО уничтожили 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным министерства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.