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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Сочи

Над Черным морем и регионами РФ за ночь уничтожили 808 БПЛА

Над акваторией Черного моря, Республикой Крым и другими регионами России в течение прошедшей ночи с 20:00 21 октября до 8:00 22 октября дежурные силы ПВО уничтожили 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

пресс-служба администрации Сочи

По данным министерства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
Алина Зорина