Над Черным морем и регионами РФ за ночь уничтожили 808 БПЛА

Над акваторией Черного моря, Республикой Крым и другими регионами России в течение прошедшей ночи с 20:00 21 октября до 8:00 22 октября дежурные силы ПВО уничтожили 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.