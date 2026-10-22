Долг в 27,9 млн рублей привел старейший молочный завод в Сальске к банкротству

Согласно материалам суда, общая сумма претензий складывается из просроченного основного долга (20 млн рублей), просроченных процентов (2,9 млн рублей), текущих процентов (303 тысяч рублей), а также неустойки за несвоевременное погашение кредита (4,36 млн рублей) и процентов (359 тысяч рублей). Требования банка признаны обеспеченными залогом имущества должника и включены в третью очередь реестра кредиторов. Еще 377 тысяч рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины также взысканы с предприятия.