Долг в 27,9 млн рублей привел старейший молочный завод в Сальске к банкротству
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Сальское молоко». Инициатором дела о несостоятельности выступило ПАО «Донской коммерческий банк» из-за накопленной задолженности в размере 27,92 млн рублей. Определение по делу вынесено 20 октября 2026 года.
Согласно материалам суда, общая сумма претензий складывается из просроченного основного долга (20 млн рублей), просроченных процентов (2,9 млн рублей), текущих процентов (303 тысяч рублей), а также неустойки за несвоевременное погашение кредита (4,36 млн рублей) и процентов (359 тысяч рублей). Требования банка признаны обеспеченными залогом имущества должника и включены в третью очередь реестра кредиторов. Еще 377 тысяч рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины также взысканы с предприятия.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Сельское молоко» зарегистрировано в 1992 году в Сальск Ростовской области. Основной вид деятельности — производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей. Уставный капитал компании составляет 518 тысяч рублей. Руководитель — Сергей Панченко. Выручка компании за 2025 год составила 169,5 млн рублей, прибыль — 625 тысяч рублей.
Временным управляющим назначен Сергей Козлов из ААУ «Единство». Первое собрание кредиторов и рассмотрение отчета о результатах процедуры наблюдения назначены на 18 февраля 2027 года.
ОАО «Сальское молоко» — молочное предприятие с историей с 1932 года. В 2023 году переработало 3 125 тонн молока.
С момента введения наблюдения на ОАО «Сальское молоко» распространяется действие моратория. Предприятию запрещено в одностороннем порядке прекращать обязательства, начислять неустойки по старым долгам и совершать крупные сделки без согласия управляющего.
Определение может быть обжаловано в арбитражном суде апелляционной инстанции в течение месяца.