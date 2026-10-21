Дрон ударил по автобусу для перевозки сотрудников ЗАЭС
Дрон ударил по автобусу, который используется для перевозки персонала Запорожской АЭС. Водитель погиб, сообщила пресс-служба станции.
«После дневной смены автобус развез сотрудников и возвращался в гараж. В результате атаки погиб водитель»,— написано в сообщении пресс-службы.
Руководство ЗАЭС добавило, что станционные автобусы подвергаются атаке дронов второй день подряд. В сообщении указано, что это «свидетельствует о целенаправленном характере этих ударов».