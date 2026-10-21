Politico узнал критерии выбора посредника от ЕС для переговоров с Россией
Власти Евросоюза продолжают искать подходящего посредника, который может представить ЕС на возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет Politico. Среди возможных кандидатов издание перечисляет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Евросовета Антониу Кошту и главу евродипломатии Каю Каллас.
«Выбор того, кто в конечном итоге представит ЕС, будет основан на том, что обеспечит наибольшую ценность, а не на личной борьбе за власть или нарциссических предпочтениях»,— сказал один из дипломатических источников Politico. Другой собеседник назвал важным, чтобы на переговорах с Владимиром Путиным был представлен сам Евросоюз, а не группа наиболее влиятельных стран, таких как Германия, Франция и Великобритания.
В числе других возможных посредников на переговорах источники издания назвали президента Финляндии Александра Стубба. «Стуб представляет интерес из-за знания Финляндии и традиционного диалога с Россией. Они знают больше, чем кто-либо на нашей стороне»,— сказал собеседник.