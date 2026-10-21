Politico узнал критерии выбора посредника от ЕС для переговоров с Россией

«Выбор того, кто в конечном итоге представит ЕС, будет основан на том, что обеспечит наибольшую ценность, а не на личной борьбе за власть или нарциссических предпочтениях»,— сказал один из дипломатических источников Politico. Другой собеседник назвал важным, чтобы на переговорах с Владимиром Путиным был представлен сам Евросоюз, а не группа наиболее влиятельных стран, таких как Германия, Франция и Великобритания.