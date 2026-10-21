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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Трамп: урегулирование конфликта на Украине ближе, чем когда-либо

Завершение конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом в разговоре с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
«На днях я говорил (...) с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении войны с Украиной, к которому, как я думаю, мы приближаемся. Возможно, сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо»,— сказал господин Трамп. Американский президент добавил, что пытается избежать неверных шагов, чтобы не сорвать переговорный процесс.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Они прошли в Осло и Санкт-Петербурге 20 и 21 октября соответственно. Стороны договорились о возобновлении трехсторонних переговоров. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встречи пройдут в десятых числах ноября, предположительно, в Абу-Даби.