Силы ПВО сбили 51 беспилотник над Черным морем и шестью регионами России

На территории Краснодарского края также обнаруживали обломки беспилотных летательных аппаратов. В Туапсинском округе фрагменты дронов нашли на территории одного из санаториев. В результате повреждено остекление трех зданий, пострадавших нет. Кроме того, повреждения остекления зафиксировали в двух нежилых частных домах в дачном поселке в селе Шепси.