Силы ПВО сбили 51 беспилотник над Черным морем и шестью регионами России
Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Дроны ликвидировали в период с 08:00 до 20:00 над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По уточненным данным ведомства, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областями, а также над Черным морем.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 21 октября силы ПВО уничтожили 373 беспилотника над 13 российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.
На территории Краснодарского края также обнаруживали обломки беспилотных летательных аппаратов. В Туапсинском округе фрагменты дронов нашли на территории одного из санаториев. В результате повреждено остекление трех зданий, пострадавших нет. Кроме того, повреждения остекления зафиксировали в двух нежилых частных домах в дачном поселке в селе Шепси.
Фрагменты беспилотников обнаружили и в Северском районе после атаки, произошедшей в ночь на 26 октября. Жителей района призвали соблюдать меры предосторожности.