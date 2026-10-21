Доля белых вин на российском рынке может достигнуть 70%

Доля белых вин на российском рынке может увеличиться до 65–70%, тогда как на красные сорта будет приходиться около 35%. Такой прогноз озвучил заместитель генерального директора по сельскому хозяйству винодельческой компании «Кубань-вино» Иван Чурсин на Российском винодельческом форуме в Геленджике 21 октября. По его словам, популярность белых вин в стране растет на протяжении последних пяти лет.