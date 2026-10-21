Доля белых вин на российском рынке может достигнуть 70%
Доля белых вин на российском рынке может увеличиться до 65–70%, тогда как на красные сорта будет приходиться около 35%. Такой прогноз озвучил заместитель генерального директора по сельскому хозяйству винодельческой компании «Кубань-вино» Иван Чурсин на Российском винодельческом форуме в Геленджике 21 октября. По его словам, популярность белых вин в стране растет на протяжении последних пяти лет.
«Сортовой состав страны в соответствии с рынком меняется больше в сторону белых технических сортов. Этот тренд наблюдается на протяжении пяти лет, и с каждым годом он набирает обороты. Я думаю, что стабилизация рынка произойдет на отметке порядка 65–70% белых против 35% красных сортов»,— отметил Иван Чурсин.
Он также рассказал об условиях сбора урожая винограда в 2026 году. По словам представителя компании, часть урожая находилась на участках с более засушливыми условиями и не получила достаточного количества влаги. Специалисты ежедневно контролировали созревание винограда и проводили уборку в установленные сроки. Несмотря на недостаток влаги на отдельных участках, предприятие собрало более 82 тыс. тонн винограда.
«Кубань-вино» является крупнейшей винодельней Краснодарского края по выпуску тихих и игристых вин. Площадь виноградников компании составляет почти 9,5 тыс. га, что превышает 27% общей площади виноградников региона. Они расположены на Таманском полуострове между Азовским и Черным морями. Объем производства предприятия составляет около 91 млн бутылок вина в год.
Краснодарский край остается одним из основных регионов России по производству винограда. В 2026 году площадь виноградников на Кубани достигла 34,5 тыс. га. На регион приходится 32% всех виноградных площадей страны.