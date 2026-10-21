Поближе к «Семье»

Гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова полагает, что локация для размещения делового центра выбрана очень удачно. По ее словам, сейчас эта территория используется не очень активно и парковка в этой части пользуется невысоким спросом. «Это хороший бизнес-проект. Офисные площади здесь будут очень востребованы, так как сегодня в центре города есть дефицит. Здесь развитая транспортная инфраструктура, есть собственная парковка и отличные видовые характеристики. Поэтому, думаю, площади удастся быстро реализовать. Гастрономический проект также будет пользоваться спросом, так как у расположенного рядом гипермаркета уже есть сложившийся трафик»,— говорит госпожа Денисова.