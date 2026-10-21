Поближе к «Семье»
Рядом с гипермаркетом в центре Перми появятся два многофункциональных центра
В рамках приоритетных инвестиционных проектов в центре Перми будет построено два многофункциональных центра. Структуры, входящие в группу компаний «Оникс», намерены к 2031–2032 году построить культурно-деловой и многофункциональный центры рядом с гипермаркетом «Семья» на пересечении улиц Островского и Революции, где сейчас расположена муниципальная парковка. Эксперты считают проекты и выбранную локацию удачными, так как в Перми критически не хватает офисных площадей, а площадки под будущими проектами активно не используются.
Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетных двум проектам по строительству объектов деловой и досуговой среды рядом с гипермаркетом «Семья». По информации краевого правительства, ООО «СЗ „Оникс Пермь“» реализует проект культурно-делового комплекса «Ветлан» на улице Революции. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Ввод объекта запланирован до конца 2032 года. Площадь комплекса составит около 8 тыс. кв. м. Директор и владелец компании Демид Кузьмичев подчеркнул, что проект объединит культурный досуг, гастрономию и современные рабочие пространства в центре города. Планируется разместить в центре интерактивный цифровой музей, гастрономическое пространство, офисы, коворкинг, бизнес-инкубатор.
Второй проект предполагает строительство многофункционального центра на улице Николая Островского. Инвестором проекта выступает также принадлежащее Демиду Кузьмичеву ООО «ИК „Проксима“». Объем инвестиций составит не менее 250 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2031 года. В центре разместятся офисные и медицинские помещения, точка общественного питания. Оба проекта предусматривают паркинг и оборудование сквера. Инвестор готов также направить средства на социальные городские мероприятия.
Стоит отметить, что механизм присвоения статуса «приоритетный» предусматривает поддержку инвесторов. Кроме административного сопровождения проектов, компании получают участки в аренду без проведения торгов и налоговые льготы. Сегодня в Пермском крае реализуется 142 приоритетных инвестиционных проекта на общую сумму более 825 млрд руб.
Обе компании, анонсировавшие проекты строительства деловой инфраструктуры, принадлежат пермскому бизнесмену Демиду Кузьмичеву. В его группу компаний «Оникс» также входит одноименное рекламное агентство и несколько строительных компаний: СЗ «Компас», СЗ «Горизонт», СЗ «Оникс-Девелопмент». На сайте ГК «Оникс» опубликована информация о том, что девелопер уже реализовал десять проектов зданий различного назначения. Сейчас в стадии строительства ГК находится 92,3 тыс. кв. м жилья. Среди проектов компании: комплексное развитие территории в Камской долине — жилой квартал «Аксиома» (ул. Спешилова, 112), жилой комплекс «Мир» (шоссе Космонавтов, 309а), квартал «Романтик» (ул. Кировоградская, 28), «Начало. Дом на Гайве» (ул. Писарева, 33б).
Адреса будущих объектов и площади участков пока не раскрываются. Судя по представленным на сайте краевого правительства рендерам, объекты разместятся на участке, расположенном на пересечении улиц Островского и Революции — рядом с первой очередью гипермаркета «Семья». Сейчас эту территорию занимает муниципальная парковка. До 2023 года указанная площадка почти 20 лет на правах аренды использовалась девелопером ТРК — ГК «ЭКС» под свою парковку. Собственник торгового комплекса в суде безуспешно пытался продлить договор аренды. Однако администрация Перми разместила на этой территории собственную плоскостную парковку площадью 10,5 тыс. кв. м.
В ТРК «Семья» сообщили «Ъ-Прикамье», что о планах использования близлежащей территории им не известно, поэтому от комментариев в компании воздержались.
Гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова полагает, что локация для размещения делового центра выбрана очень удачно. По ее словам, сейчас эта территория используется не очень активно и парковка в этой части пользуется невысоким спросом. «Это хороший бизнес-проект. Офисные площади здесь будут очень востребованы, так как сегодня в центре города есть дефицит. Здесь развитая транспортная инфраструктура, есть собственная парковка и отличные видовые характеристики. Поэтому, думаю, площади удастся быстро реализовать. Гастрономический проект также будет пользоваться спросом, так как у расположенного рядом гипермаркета уже есть сложившийся трафик»,— говорит госпожа Денисова.
Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов также высоко оценил потенциал заявленных проектов. Он отметил, что этот район пользуется большим спросом. Так, например, рядом расположены несколько БЦ: «Бонус», «Парус», «Островский», бизнес-галереи «Нового центра», где все площади заняты арендаторами. «Это густонаселенный район, в котором очень востребована недвижимость. Качественных современных зданий коммерческого назначения не хватает»,— подчеркнул господин Онянов.
«Стопроцентно нужный проект. С учетом парковки, ТЦ рядом — локация, конечно, прекрасная, а офисных площадей в городе, особенно в этом районе, критично не хватает. Так что проект в нужном месте и в нужной концепции»,— считает управляющий партнер «GGroup — Управление активами» Евгений Протопопов. Он обратил внимание на большие сроки реализации проектов, но уточнил, что их можно объяснить высокой кредитной ставкой и сложившейся напряженной ситуацией на строительном рынке.