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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

«Агроэко» модернизирует бывший свинокомплекс «Русмита» в Воронежской области

Свиноводческая ГК «Агроэко» Владимира Маслова завершает реконструкцию выкупленного у ГК «Русмит» Заброденского свинокомплекса в поселке Пригородный Калачеевского района Воронежской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Агроэко» в ответ на запрос.

Агроэко

Сейчас на площадке ведутся активные строительно-монтажные работы, направленные в том числе на повышение уровня биобезопасности комплекса. Параметры предприятия в «Агроэко» не раскрыли.
Согласно графику мероприятий правительства Воронежской области, 19 октября прошла проверка хода строительства Заброденского свинокомплекса со стороны регионального Госстройнадзора. В пресс-службе «Агроэко» пояснили «Ъ-Черноземье», что она «являлась плановой».
На сайте «Русмита» указано, что в поселке Пригородный ранее располагалась свиноводческая площадка «Калачеевское». Товарная ферма на 1,9 тыс. голов свиноматок была открыта в 2017 году. Предприятие имело 4-й компартмент (самый высокий уровень зоосанитарной защиты).
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2024 года воронежская свиноводческая группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова выкупила активы ГК «Русмит». По оценкам экспертов, бизнес был реализован за 12–18 млрд руб.

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг объединяет 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочную ферму и комплекс, а также сеть фирменных магазинов. Агроэко» занимает пятое место в рейтинге производителей свинины в России и седьмое среди производителей комбикормов.

По собственным данным, в ГК «Русмит» ранее входили пять комплексов на 14,4 тыс. свиноматок в Бобровском, Калачеевском и Каменском районах, Бобровский мясокомбинат с калачеевской площадкой и комбикормовый завод в Каширском районе на 40 тыс. т. Общая мощность производства мяса составляла около 40 тыс. т.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».
Егор Якимов