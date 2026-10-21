«Агроэко» модернизирует бывший свинокомплекс «Русмита» в Воронежской области

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг объединяет 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочную ферму и комплекс, а также сеть фирменных магазинов. Агроэко» занимает пятое место в рейтинге производителей свинины в России и седьмое среди производителей комбикормов.

По собственным данным, в ГК «Русмит» ранее входили пять комплексов на 14,4 тыс. свиноматок в Бобровском, Калачеевском и Каменском районах, Бобровский мясокомбинат с калачеевской площадкой и комбикормовый завод в Каширском районе на 40 тыс. т. Общая мощность производства мяса составляла около 40 тыс. т.