Две чаши песка

Прямых официально публикуемых нормативов стоимости намыва в российской практике нет, проекты реализуются на условиях частных инвестиций. «Мы можем рассчитать ориентиры на основе публичных данных. Расчет по материалу: Северный намыв В. О. (160 га) потребовал 11,5 млн куб. м песка. Удельный объем — около 72 тыс. куб. м/га. При рыночной цене карьерного и намывного песка в Петербурге 350–800 рублей за кубометр только материал обходится в 25–58 млн рублей за гектар. Сверх этого оплачивается аренда земснарядов, дренаж, укрепление берегов, отстойники, логистика, согласования. Итоговая полная себестоимость создания 1 га намывных земель, по нашей оценке, с учетом инженерии, производства работ и подготовки под застройку составляет от 80 до 200 млн рублей за гектар в зависимости от глубины акватории, удаленности, месторождения песка и объема сопутствующей инфраструктуры»,— рассуждает госпожа Шамонаева.