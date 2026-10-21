Верфи урезают заказы
Судостроение
Судостроительный комплекс Северо-Запада по итогам девяти месяцев 2026 года продемонстрировал расхождение трендов: в гражданском сегменте заказчики и верфи сокращают серии на фоне резкого удорожания проектов, тогда как оборонные и инфраструктурные программы продолжают сохранять устойчивость.
Главным событием осени стало сокращение серии супертраулеров проекта СТ-192 на Адмиралтейских верфях с десяти до восьми единиц. Русская рыбопромышленная компания и верфь подписали допсоглашения о расторжении контрактов на девятый и десятый траулеры. Причиной стал «беспрецедентный объем» замены импортного оборудования и отсутствие механизмов компенсации убытков для верфи. Стоимость восьмого судна «Александра Бузакова», по информации СМИ, в процессе строительства выросла с первоначальных 6 млрд почти до 14 млрд рублей.
Аналогичная ситуация произошла с траулером «Виктор Гаврилов» на заводе «Янтарь» в Калининграде. Минпромторг предложил выделить 6,4 млрд рублей на его достройку. Готовность судна — 57%, для завершения требуется 5,5–5,7 млрд рублей. Из запрошенной суммы 5 млрд предлагается направить из бюджетных средств, высвободившихся после расторжения контрактов группы «Норебо» с Северной верфью. Первоначальная стоимость траулера составляла 7 млрд рублей, итоговая может достичь 14 млрд.
На этом фоне оборонный сегмент демонстрирует устойчивость. 27 августа на Адмиралтейских верфях заложили шестую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада» — «Малоярославец». Сроки ее сдачи пока не называются. На Балтийском заводе продолжается строительство трех атомных ледоколов проекта 22220. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду «Ленинград» в ноябре 2026 года.
За девять месяцев 2026 года на верфях Северо-Запада спущено на воду не менее семи судов. В сентябре на Северной верфи был спущен на воду морозильный ярусолов-процессор «Гандвик-3» проекта МТ1112XL — четвертое судно этого типа. Невский судостроительно-судоремонтный завод в августе спустил на воду многоцелевой сухогруз «Архип Куинджи» проекта RSD59. Средне-Невский судостроительный завод в сентябре спустил на воду морской тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700 «Александрит». Верфь «Речная» в июле спустила на воду пассажирское электросудно «Фонтанка 2.0» проекта F2, а «Эмпериум» в конце апреля — электросудно «Ломоносов» проекта «Москва 2.0».
Ключевым инфраструктурным событием года стало начало активной фазы модернизации Северной верфи. Глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 сообщил, что строительство новых мощностей стартует летом 2026 года. Окончательная стоимость реконструкции составит около 300 млрд рублей, завершение запланировано на 2031 год. Инвестиции, по словам главы СД ОСК, составят 200–300 млрд рублей. Ранее СМИ писали, что объем вложений в модернизацию может удвоиться по сравнению с первоначальными оценками и составит около 600 млрд рублей.
Территорию завода начали активно зачищать от резидентов в прошлом году. В феврале 2025 года ОСК официально стала владельцем 100% акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), обращенных в доход государства по иску генпрокуратуры в марте 2023 года. Через два месяца должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге покинул один из основных акционеров КЦТЛ Александр Абросимов. Свое решение господин Абросимов назвал добровольным и с судебным разбирательством напрямую не связанным.
На июль 2025 года на территории Северной верфи из частных компаний оставалась только ЭСАБ — лидер в РФ по выпуску материалов для сварки и резки металла. По информации источников «Ъ Северо-Запад», в апреле 2026 года фирма покинула территорию завода, а участок и цех на верфи, которые находились в ее собственности, отошли ОСК. В ЭСАБ и госхолдинге от комментариев отказались.
В июле завершилась операция по подъему частично затонувшего у причальной стенки Балтийского завода буксира «Капитан Ушаков», которой занималась петербургская компания «Балтспецфлот».
Достраивающийся по заказу Минобороны РФ буксир «Капитан Ушаков» частично затонул в Неве у причала Балтийского завода в ночь на 9 августа 2025 года. Никто из находившихся на месте специалистов не пострадал. Работы на буксире вел Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), арендовавший у Балтийского завода причальное место. Через две недели после аварии капитан порта Санкт-Петербурга распорядился, чтобы судно было поднято в течение трех месяцев.
Однако из-за финансовых проблем ЯСЗ выполнить распоряжение не удалось, и полузатонувшему буксиру пришлось встретить зиму в ожидании спасательной операции.
По факту затопления судна петербургское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). На ЯСЗ отметили, что оценить ущерб смогут только по факту подъема судна и дефектации (выявление дефектов деталей). В СКР на транспорте предварительную сумму ущерба оценили свыше чем в 1 млн рублей.
Также в отрасли продолжает наблюдаться кадровый дефицит. По собственным данным, предприятиям ОСК в Петербурге не хватает 5 тыс. сотрудников. При этом потребность госкорпорации в новых сотрудниках в 2026 году сократилась по сравнению с 2025-м в 1,5 раза, до 3,5 тыс. человек.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 15