Верфи урезают заказы

На июль 2025 года на территории Северной верфи из частных компаний оставалась только ЭСАБ — лидер в РФ по выпуску материалов для сварки и резки металла. По информации источников «Ъ Северо-Запад», в апреле 2026 года фирма покинула территорию завода, а участок и цех на верфи, которые находились в ее собственности, отошли ОСК. В ЭСАБ и госхолдинге от комментариев отказались.