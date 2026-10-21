Поручительства помогли привлечь миллиарды

Не менее востребованы у бизнеса и программы льготного кредитования. НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания Санкт-Петербурга» предоставляет займы до 5 млн рублей — как с залогом, так и без — под льготные проценты в зависимости от вида деятельности. Через фонд можно получить поддержку по четырем направлениям: займы с залоговым обеспечением, займы без залога для обрабатывающих производств, займы без залога для предприятий легкой промышленности и дизайна, а также займы на покупку автотранспорта и специальной техники для бизнеса.