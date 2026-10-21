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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Северо-ЗападПриложения

Поручительства помогли привлечь миллиарды

Проект
Предприниматели Петербурга за все время работы программы поручительств НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» привлекли свыше 188 млрд рублей финансирования. Фонд заключил более 7 тыс. договоров поручительства на общую сумму более 64 млрд рублей, его гарантийный капитал сейчас составляет 7 млрд рублей. Параллельно растет объем выдачи льготных займов Фонда микрофинансирования: с начала 2026 года малый и средний бизнес получил через него более 1 млрд рублей.
За все время работы программы льготного финансирования предприниматели города получили свыше 5 тыс. займов на общую сумму более 14,9 млрд рублей

За все время работы программы льготного финансирования предприниматели города получили свыше 5 тыс. займов на общую сумму более 14,9 млрд рублей

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Дефицит собственного залогового обеспечения остается одним из главных барьеров для предпринимателей при привлечении банковского финансирования. В этих условиях ключевым инструментом поддержки становятся региональные гарантийные организации.
Фонд содействия кредитованию предоставляет субъектам МСП поручительства до 100 млн рублей, обеспечивая до 50% суммы кредита или банковской гарантии. Еще один востребованный инструмент поддержки — программа «зонтичных» поручительств по кредитным продуктам, не требующим залогового обеспечения. Лимит поддержки на одного заемщика — до 20 млн рублей, а сроки рассмотрения заявки сокращены до одного дня. С момента запуска программы бизнес уже привлек более 9 млрд рублей финансирования. Значимость гарантийной поддержки, открывающей бизнесу доступ к льготному кредитованию, сложно переоценить: именно этот инструмент позволяет компаниям сохранять инвестиционную активность даже в условиях высокой ключевой ставки.
Не менее востребованы у бизнеса и программы льготного кредитования. НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания Санкт-Петербурга» предоставляет займы до 5 млн рублей — как с залогом, так и без — под льготные проценты в зависимости от вида деятельности. Через фонд можно получить поддержку по четырем направлениям: займы с залоговым обеспечением, займы без залога для обрабатывающих производств, займы без залога для предприятий легкой промышленности и дизайна, а также займы на покупку автотранспорта и специальной техники для бизнеса.
Чаще всего средства фонда направлялись на пополнение оборотных средств и операционные расходы. 80% займов получили приоритетные отрасли экономики: обрабатывающие производства, IT-сектор, общественное питание, легкая промышленность, а также гостиничный бизнес.
В 2026 году фонд расширил программы поддержки высокотехнологичного бизнеса: малые технологические компании (МТК) теперь могут привлечь до 20 млн рублей на текущие расходы и производственные нужды. Программа запущена для ускорения трансфера разработок в реальный сектор экономики. В текущих контурах экономики именно малые технологические компании показывают высокую адаптивность. Сегодня город удерживает второе место в РФ по численности МТК. В реестре насчитывается около 630 компаний с суммарным оборотом свыше 130 млрд рублей.
Кроме того, субъекты МСП из сферы обрабатывающих и высокотехнологичных производств могут получить до 30 млн рублей на покупку оборудования и до 50 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов.

Лидирующее место

Сейчас действующий портфель займов фонда превышает 3,6 млрд рублей. За все время работы программы льготного финансирования предприниматели Петербурга получили свыше 5 тыс. займов на общую сумму более 14,9 млрд рублей.
Среди получателей поддержки — производитель пластиковых труб «Клевер», который неоднократно обращался как за гарантийной, так и за микрофинансовой поддержкой. Как и в большинстве компаний непрерывного производственного цикла, средства привлекались на пополнение материально-сырьевой базы. За десять лет производитель существенно расширил и дооснастил производственный парк, а также построил и аккредитовал собственную лабораторию.
Предприятие «Фонд-Металл», специализирующееся на производстве силового электрооборудования для металлургических электроплавильных печей и промышленных электроустановок, неоднократно обращалось за льготными займами. Так, полученная во время ковида поддержка помогла расплатиться с поставщиками сырья для выпуска продукции. Предприятие производит силовые кабели, элементы короткой сети для металлургических печей, проектирует и изготавливает нестандартное оборудование, а также выпускает оборудование для метрополитенов Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Казани.
В период действия санкций «Фонд-Металл» трижды обращался за займами без залога в сфере обрабатывающего производства. Средства были направлены на поддержание текущей деятельности, расчеты с поставщиками, а также уплату налогов, аренды и коммунальные платежи.
«ТД "Завод промышленного оборудования"» выпускает гидравлическое и пневматическое силовое оборудование, которое широко применяется в строительстве, сельском хозяйстве, авиации и медицине. В Фонд микрофинансирования компания обращалась дважды: в 2020 году она получила льготный беззалоговый заем на поддержку и возобновление деятельности в период пандемии, а в октябре 2025 года, в условиях санкций,— заем без залога на покупку сырья и комплектующих.
История завода АСК началась в 1994 году с производства арматуры контактной сети для железнодорожной инфраструктуры. Со временем завод стал одним из известных российских производителей точного литья и литейного оборудования, используемого в ключевых отраслях экономики: машиностроении, станкостроении, энергомашиностроении, судостроении, железнодорожной инфраструктуре. Предприятие трижды обращалось за гарантийной поддержкой в Фонд содействия кредитованию и шесть раз привлекало финансирование в виде льготных займов. Средства обеспечили непрерывность производственного цикла: были направлены на закупку сырья и материалов, расчеты с поставщиками, заработную плату, налоги, а также на расширение основных производственных фондов.

В центре внимания

В 2026 году в фокусе внимания поддержка производственных компаний сектора МСП и отраслей с высокой добавленной стоимостью, в числе которых высокотехнологичные предприятия, которые являются драйверами развития других секторов экономики. В Северной столице зарегистрировано около 388 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, где работает не менее 2 млн человек. В сфере малого и среднего бизнеса более половины всех занятых в экономике Петербурга, в то время как в среднем по стране 30–40%.
Фонд микрофинансирования и Фонд содействия кредитованию входят в городскую инфраструктуру поддержки «Мой бизнес» и работают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Александр Ситов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:

— По объему гарантийной поддержки МСП Петербург занимает одну из лидирующих позиций в стране. За цифрами стоит системная работа: в условиях, когда для бизнеса особенно остро стоят вопросы залоговой базы, именно финансовые инструменты господдержки позволяют бизнесу сохранять инвестиционную активность. Через Фонд содействия кредитованию в этом году петербургский бизнес привлек уже более 14,4 млрд рублей кредитных ресурсов, из которых 9 млрд — по программе «зонтичных» поручительств. В планах до конца года обеспечить предпринимателей Северной столицы кредитными ресурсами в размере более 15,5 млрд рублей.

Александра Питкянен, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга:

— На данный момент капитализация двух фондов превысила 12,8 млрд рублей, что позволяет охватить широкий контур субъектов МСП и обеспечить их необходимыми финансовыми ресурсам. Важно понимать, что государственные фонды финансовой поддержки не конкурируют с программами коммерческих банков, а работают на усиление: мы идем в те сегменты, где банковское финансирование, как правило, недоступно.

Юлия Майовер

"Российский промышленник". Приложение №196

от 22.10.2026, стр. 15
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