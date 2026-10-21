Поручительства помогли привлечь миллиарды
Лидирующее место
В центре внимания
Александр Ситов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:
— По объему гарантийной поддержки МСП Петербург занимает одну из лидирующих позиций в стране. За цифрами стоит системная работа: в условиях, когда для бизнеса особенно остро стоят вопросы залоговой базы, именно финансовые инструменты господдержки позволяют бизнесу сохранять инвестиционную активность. Через Фонд содействия кредитованию в этом году петербургский бизнес привлек уже более 14,4 млрд рублей кредитных ресурсов, из которых 9 млрд — по программе «зонтичных» поручительств. В планах до конца года обеспечить предпринимателей Северной столицы кредитными ресурсами в размере более 15,5 млрд рублей.
Александра Питкянен, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга:
— На данный момент капитализация двух фондов превысила 12,8 млрд рублей, что позволяет охватить широкий контур субъектов МСП и обеспечить их необходимыми финансовыми ресурсам. Важно понимать, что государственные фонды финансовой поддержки не конкурируют с программами коммерческих банков, а работают на усиление: мы идем в те сегменты, где банковское финансирование, как правило, недоступно.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 15