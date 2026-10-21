Осторожные кредиты

Светлана Линникова, директор по работе с корпоративными клиентами Т-банка в СЗФО, отмечает, что в 2026 году спроса на кредитование умеренный. В турбулентных условиях бизнесу очень важно заранее формировать резервы на погашение текущего долга, чтобы снизить риски рефинансирования и сохранить финансовую устойчивость. Кроме этого, увеличились сроки заимствований. «Компании предпочитают привлекать кредиты сроком более 12 месяцев. Ставки по ним сопоставимы с трехмесячными траншами, а более длинный срок позволяет увереннее управлять ликвидностью на фоне умеренных ожиданий снижения ключевой ставки»,— говорит она.