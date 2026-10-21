Осторожные кредиты
Финансы
Спрос на кредиты со стороны промышленных предприятий Северо-Запада остается умеренным, несмотря на снижение банковских ставок. Из-за повышенных рисков банки по-прежнему строго оценивают финансовое состояние заемщиков, а компании чаще используют альтернативные источники финансирования.
Согласно данным ЦБ, задолженность по кредитам предприятий обрабатывающих производств СЗФО на конец августа 2026 года составила 4,8 трлн рублей против 4,7 трлн рублей на начало 2026 года. Рост общего портфеля кредитов, таким образом, составил 2%. В Санкт-Петербурге задолженность обрабатывающих компаний снизилась, составив 1,3 трлн рублей против 1,6 трлн рублей на начало года.
Динамика кредитного портфеля банков сильно зависит изменения ключевой ставки ЦБ РФ, а она снижалась все первое полугодие, отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчаков. До июня ставка снижалась на каждом заседании совета директоров ЦБ РФ на 0,5 п. п., а с июня стала снижаться только на 0,25 п. п., поэтому в третьем квартале и проценты по кредитам тоже сокращались медленнее.
С января по август процентные ставки в России по кредитам бизнесу понизились в среднем на 1–1,5 п. п., хотя в сегменте МСП было более сильное снижение, в среднем на 1,5–2 п. п., отмечает госпожа Мильчакова. По краткосрочным кредитам бизнесу процентные ставки почти не изменились.
«Спрос со стороны МСП в итоге за восемь месяцев 2026 года на кредиты был самым высоким в целом по российскому бизнесу, так как процентные ставки упали сильнее, чем для более крупных предприятий. В некоторых источниках приводились цифры роста кредитования МСП за восемь месяцев текущего года втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года»,— говорит госпожа Мильчакова.
Средняя ставка по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям за август 2026 года составила 17,9%, долгосрочным — 13%, тогда как в январе она находилась на уровне 18,3 и 15,6% соответственно, добавляет заместитель управляющего петербургским филиалом Росдорбанка Ольга Павлинова.
Сроки подросли
Светлана Линникова, директор по работе с корпоративными клиентами Т-банка в СЗФО, отмечает, что в 2026 году спроса на кредитование умеренный. В турбулентных условиях бизнесу очень важно заранее формировать резервы на погашение текущего долга, чтобы снизить риски рефинансирования и сохранить финансовую устойчивость. Кроме этого, увеличились сроки заимствований. «Компании предпочитают привлекать кредиты сроком более 12 месяцев. Ставки по ним сопоставимы с трехмесячными траншами, а более длинный срок позволяет увереннее управлять ликвидностью на фоне умеренных ожиданий снижения ключевой ставки»,— говорит она.
Наибольший интерес к новым кредитам, по словам госпожи Линниковой, сохраняется в отраслях, ориентированных на внутренний рынок и импортозамещение: фармацевтике, пищевой промышленности, розничной торговле и отдельных сегментах обрабатывающей промышленности. Компании привлекают средства как для поддержки операционной деятельности, так и для реализации инвестиционных проектов, которые остаются актуальными даже при текущей ставке ЦБ.
В экспортоориентированных секторах ситуация обратная. На фоне снижения спроса и доходности компании стремятся сокращать заимствования, но вынуждены привлекать дополнительное финансирование для рефинансирования текущего кредитного портфеля. Сейчас ставки для крупнейших заемщиков приблизились к 15% годовых после пиковых 21% в начале 2025 года, говорит госпожа Линникова.
Основные цели кредитования — пополнение оборотных средств, закупка сырья и комплектующих, исполнение контрактов, приобретение оборудования, модернизация и расширение производства, перечисляет международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, при высокой стоимости кредитов компании чаще отдают предпочтение проектам с понятной окупаемостью. Важно различать заемные средства для финансирования прибыльного производственного цикла и кредиты, которыми предприятие покрывает хронические убытки: во втором случае долговые риски быстро возрастают, предупреждает эксперт.
«Крупные корпоративные клиенты подают заявки и на инвестиционные цели. Им требуются заемные средства для того, чтобы обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции либо продукции, требуемого качества, которые используемое ранее оборудование не может обеспечить. Поэтому получение финансирования под вложения в производственные основные средства является актуальной целью и сегодня»,— отмечает к. э. н., отраслевой эксперт Ольга Горюкова.
Баланс рисков и возможностей
Требования к заемщикам со стороны банков все еще остаются достаточно жесткими, указывают эксперты. Из-за повышенных экономических, геополитических, санкционных и других рисков банки стали строже оценивать финансовое состояние корпоративных заемщиков, тщательно анализируя долговую нагрузку, коэффициент покрытия процентов, историю платежей, говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
«Помимо этого, имеются достаточно жесткие макропруденциальные меры со стороны ЦБ, включающие, в частности, увеличенные надбавки к коэффициентам риска для новых кредитов крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой и призванные сдерживать рост рискованных сегментов. На таком фоне заметную роль продолжают играть действующие для отдельных отраслей целевые льготные программы, что частично компенсирует высокие рыночные ставки»,— делится он.
Ввиду повышенных требований компании часто используют альтернативные источники финансирования. Например, обращаются в Фонд развития промышленности Петербурга, замечает Наталья Мильчакова. Кроме того, крупным и средним предприятиям доступен выпуск корпоративных облигаций, небольшим предприятиям — выпуск ЦФА, да и возможность выхода на IPO никто не отменял, если бизнес перспективный и растущий, добавляет аналитик.
Для капиталоемких проектов особенно важны льготные займы, которые позволяют снизить стоимость финансирования и повысить окупаемость инвестиций, соглашается госпожа Ермилова. Программы Фонда развития промышленности Петербурга, в частности, предусматривают займы на оборудование от 5 до 500 млн рублей на срок до пяти лет.
По словам госпожи Линниковой, помимо кредитов, компании пользуются лизингом, факторингом и привлекают торговое финансирование. Растет спрос и на новые инструменты, например, цифровые активы, добавляет она. Т-банк, в частности, развивает рынок ЦФА через платформу «Атомайз», где уже зарегистрировано более 300 тыс. клиентов. С начала 2026 года на платформе прошло более 500 выпусков ЦФА на общую сумму свыше 40 млрд рублей.
Ольга Горюкова обращает внимание на финансирование под залог интеллектуальной собственности. В качестве предмета залога выступают нематериальные активы, учитываемые на балансе компаний, включая патенты на изобретения, модели, промышленные образцы, программное обеспечение и базы данных. Банки-кредиторы принимают их в залог по рыночной (справедливой) стоимости.
В условиях, когда у компаний нет значимого материального имущества для предоставления в залог по банковским кредитам (либо они уже предоставлены в залоги по действующим кредитным договорам), но при этом на балансе имеется дорогостоящая запатентованная интеллектуальная собственность, она становится хорошей альтернативой для получения компанией дополнительного банковского финансирования, считает собеседница. Спрос на данный механизм может быть у представителей отраслей медицины (производство лечебных препаратов, оборудования, протезирование), IT (разработка ПО, хранилищ данных, облачных сервисов и решений), приборостроения, станкостроения, пищевой промышленности, химической промышленности, робототехники.
По мнению Петра Щербаченко, до конца года ключевая ставка ЦБ РФ будет находиться на уровне 12–13%, что безусловно повысит спрос на кредиты. Мария Ермилова также ожидает сохранения спроса на кредитование со стороны промышленности Северо-Запада, но при более осторожном подходе к новым заимствованиям. Высокая стоимость денег будет сдерживать часть инвестиционных проектов, тогда как предприятия с устойчивым портфелем заказов продолжат привлекать средства на оборотный капитал и модернизацию.
«До конца года ожидаем рост потребности бизнеса в кредитовании и более взвешенный подход банков к выдаче займов. При этом рынок корпоративного кредитования продолжит развиваться, а банки сохранят фокус на качестве кредитного портфеля. В условиях ограниченного кредитного предложения компании будут активнее привлекать финансирование через ЦФА. Этот инструмент уже перестал быть нишевым и позволяет диверсифицировать источники заемного капитала»,— комментирует Светлана Линникова.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 14