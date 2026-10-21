Нераскрытый потенциал

Коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко говорит: «Недооцененной я бы назвала территорию, где рабочие места и дороги появились раньше массового жилья. Интересно выглядит Виллозское поселение. В его границах лежит южная часть промзоны Горелово, которую брокеры ставят на второе место по популярности после Шушар. Рядом развязки КАД с Таллинским и Волхонским шоссе. Вдоль Волхонского строится около 100 тыс. кв. м складов и объектов light industrial. Для жилья это тысячи рабочих мест поблизости. Мест, где человек может жить и работать в одной локации, в агломерации немного, и Виллози — один из реальных кандидатов».