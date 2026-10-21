Бизнес едет по старым рельсам

В нашей практике был пример, когда мы пытались понять, почему у заказчика, крупной компании, проблемы с закупкой запчастей. Оборудование простаивало, генерировались колоссальные убытки. Мы стали изучать внутренние процессы. Оказалось, что отдел закупок работал по старым скриптам и усердно организовывал тендеры для потенциальных подрядчиков. Как выяснилось, на них никто не заявлялся. Продажникам же даже в голову не пришло, что надо поменять алгоритм и, например, самим пойти к возможным поставщикам с конкретным заказом, работать с тем же параллельным импортом. Они ехали по давно установленным рельсам, пытались удержаться в давно ушедшем прошлом. И я вижу эту проблему во многих организациях: руководители не меняют рабочий процесс, не ставят сотрудникам задачу добиться цели новыми, более актуальными методами. Для выработки новых стратегий и устранения старых болей компании приходят за консалтингом. Потому что человек не может сам себе вырезать аппендикс. Он, во-первых, сам не понимает, где у него болит. А во-вторых, не знает, как это лечить. В этом помогает профессиональный взгляд со стороны.