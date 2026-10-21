«Работаем для того, чтобы суета не закончилась поражением»
Экспертное мнение
Импортозамещение в сфере информационного моделирования (BIM) после ухода с российского рынка иностранных вендоров продолжает набирать обороты. Однако его развитие проходит неравномерно. Если крупные промышленные предприятия и компании с госучастием активно внедряют отечественные решения, то малый и средний бизнес продолжает использовать западное ПО, в том числе нелегально. О том, почему так происходит и какие шаги необходимо предпринять для сбалансированного развития рынка в интервью «Ъ Северо-Запад» рассказал главный редактор журнала «Информационное моделирование», руководитель комитета по информационному моделированию градостроительной деятельности ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Михаил Бочаров.
— Насколько отечественное информационное моделирование заменило импортный BIM, как проходит импортозамещение?
— Если коротко и дипломатично, то — по-разному. Если немного подробнее, то крупные промышленные и предприятия с госучастием — в передовиках, а вот малый и средний бизнес пока в раздумьях. Причин много. Основные: отсутствие стратегии развития, технологическая политика, которая до сих пор еще в стадии формирования, а также провоцирование западных вендоров на использование нашей строительной отраслью их пиратского ПО BIM.
— Что вы имеете в виду под технологической политикой, которая до сих пор еще в стадии формирования?
— В 2018 году президент России поручил перейти к системе управления процессами объектов с помощью технологий информационного моделирования. Это революционный шаг позволял сделать комплексную систему из бесшовных технологий, обеспечивающих структурированную систему на основе машинной понимаемости данных. Тот самый шаг, который лондонский институт стандартизации BSI, разработавший в виде стандартов ISO 19650 основы OpenBIM, запланировал сделать только сейчас. Признав свою ошибку, они даже решили отказаться от самого наименования BIM. Наша же ошибка в том, что импортозамещение в уже далеком 2022 году восприняли только по одной из трех позиций или «китов» любого IT-процесса — по программному обеспечению, а два других — стандарты и форматы (в первую очередь пресловутый IFC) — оставили западные. Под предлогом, якобы это же «лучшие мировые практики». Мы упустили время и получили плачевный результат. До сих пор барахтаемся в рамках западной устаревшей парадигмы мышления и не понимаем, почему рынок не покупает в принципе иногда наше даже лучшее, чем западное, ПО ТИМ. Да и прозападные лоббисты до сих пор очень активны, что сдерживает технологическое развитие. Парадокс: нам навязывают устаревшие и сложные решения под маркой супертехнологий. Например, пользу от трехмерной графики нивелируют так называемой цифровой информационной моделью, а ведь подобный тренд только выгоден западным устаревшим технологиям и ограничивает машинную понимаемость данных и их достоверность, что в эпоху искусственного интеллекта недопустимо. Почему восьмой год подряд в отрасли продолжается практика экспериментов — непонятно. Хотя в последнее время вопросы информационной небезопасности западных решений наводят на мысль, что это было неспроста.
— Почему вы считаете, что западные вендоры провоцируют бесплатное использование их продуктов?
— Давайте смотреть на факты: строительная отрасль на уровне малого и среднего бизнеса практически полностью использует западное ПО BIM. Схемы получения самые разные — от «взломанного», «серого» до купленного «официально» через сайт-прокладку по символическим ценам. Неужели «капиталисты» этого не знают? Разве нет рычагов противодействия — от удаленного блокирования до легального обращения в российский суд с иском о нарушении авторских прав? Однако ничего этого не происходит. Значит вывод простой: не хотят. Или все это делается с определенными целями, в том числе и по причинам, связанным с информационной безопасностью. А саму отрасль обвинять в «непатриотичности» можно сколько угодно — работают элементарные рыночные рычаги: в кризис сперва дешевле, а потом будем думать о технологичности. Повторюсь: неполнота нормативного регулирования не способствуют импортозамещению.
Уровень информационной модели, как того требует Градостроительный кодекс (полноценная проектная документация с взаимосвязанными данными) недостижим для западных продуктов BIM-уровня. Отсюда и попытки понизить планку требований через лоббирование различных суррогатов типа ЦИМ. И от промежуточных решений вроде XML-схем на основе IFC нужно уходить как можно быстрее — отрасль нуждается в выполнении порученного президентом России и гибкой работы с ключевыми разработчиками отечественных продуктов ТИМ.
— Что можете сказать в этом контексте о программных продуктах «СиСофт»?
— Рекламой заниматься не буду, эту работу делают другие. Скажу только одно: вклад ГК «СиСофт» в импортозамещение по-настоящему еще не оценен. Накопленный потенциал управления данными для различных этапов жизненного цикла информационной модели еще ждет своего потребителя. Нужны желание и стратегия от государства и понимание рынком возможности бесшовных ТИМ. Кстати, это одна из задач нашего журнала — он распространяется бесплатно в печатном виде и доступен на всех российских медийных платформах.
Если резюмировать про ГК «СиСофт», то национальная премия России «Цифровые решения» за 2026 год по номинации «Лучшее индустриальное ПО», полученная компаний «СиСофт Девелопмент» (входит в ГК «СиСофт»),— тому подтверждение. Хотя, на мой взгляд, номинация должна называться «Технологии информационного моделирования» и даже иметь несколько подноминаций по направлениям формирования, ведения информационной модели и системам управления на ее основе. Надеюсь, что к этому придем, когда выполним в стране хотя бы поручение президента России от 2018 года.
— Каковы перспективы развития информационного моделирования в РФ?
— Подробно о перспективах сказано в моей монографии с таким же названием «Информационное моделирование в России». Это не реклама — книгу можно бесплатно скачать на «Литрес». Сейчас готовлю вторую редакцию, будет много изменений и станет еще интереснее. Для ваших читателей, конечно, скажу: мы на пороге коренного перелома. Глобальных факторов к этому два. Первый: BIM в тупике — красиво, но дорого и бесполезно, второй: на пороге искусственный интеллект, у которого совершенно другие требования и возможности.
— Вернемся к общим проблемам отрасли и как в их решении участвует комитет по информационному моделированию АРПП «Отечественный софт»?
— Комитет объединяет всех отечественных разработчиков, которые формируют информационную модель и основную часть проекта, а их ПО ТИМ ведет ее на всем протяжении жизненного цикла. Делать из комитета очередной центр «некомпетенций» не будем. Работа тихая и незаметная, но, если говорить об известной линейке уровней управления — на методологическом уровне, то это не всегда быстро. Из публичных активностей можно назвать планомерную, но уверенную работу с отраслевыми национальными и общественными объединениями по популяризации отечественного ПО ТИМ и робкие попытки в некоторой степени методического воздействия (мы разделяем понятия методологий и методик) на рынок по переходу на технологии информационного моделирования. Свою задачу в руководстве комитета при скромных ресурсах вижу именно в этом.
— Почему вы называете «робкими» попытки влияния комитета на рынок?
— Главный принцип — не навреди. Ведь отрасль самих разработчиков с очень сложными взаимоотношениями и явными противоречиями, более того, еще много таких, кто работает в BIM-парадигме. Что тогда говорить про отрасль потребителей с ее вынужденно накопленным опытом, компетенциями, базами знаний и искусственно поддерживаемым скепсисом к отечественному ПО ТИМ. Хотя где-то уже есть понимание, что многое не работает как надо, но признаться самому себе, что нужны перемены,— сложно. Да еще попробуй решись на перемены в кризис.
При всем этом позиция государства пока не обрела окончательной четкости, приоритеты требуют конкретизации. Из регуляторных структур импонирует позиция Главгосэкспертизы с ее потенциальными возможностями и, видимо, готовностью что-то сделать, но и тут нужны время и разрешение. Ломать отрасль на поголовный переход на отечественные ТИМ нужно на других условиях и с другой маркетинговой политикой со стороны государства. Люблю приводить высказывание китайского военачальника и философа Сунь-Цзы: «Стратегия без тактики — долгий путь к победе, а тактика без стратегии — суета перед поражением». Стратегии пока нет, а чтобы сегодняшняя суета не закончилась поражением — для этого мы и работаем.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 13