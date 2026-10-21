«Работаем для того, чтобы суета не закончилась поражением»

— В 2018 году президент России поручил перейти к системе управления процессами объектов с помощью технологий информационного моделирования. Это революционный шаг позволял сделать комплексную систему из бесшовных технологий, обеспечивающих структурированную систему на основе машинной понимаемости данных. Тот самый шаг, который лондонский институт стандартизации BSI, разработавший в виде стандартов ISO 19650 основы OpenBIM, запланировал сделать только сейчас. Признав свою ошибку, они даже решили отказаться от самого наименования BIM. Наша же ошибка в том, что импортозамещение в уже далеком 2022 году восприняли только по одной из трех позиций или «китов» любого IT-процесса — по программному обеспечению, а два других — стандарты и форматы (в первую очередь пресловутый IFC) — оставили западные. Под предлогом, якобы это же «лучшие мировые практики». Мы упустили время и получили плачевный результат. До сих пор барахтаемся в рамках западной устаревшей парадигмы мышления и не понимаем, почему рынок не покупает в принципе иногда наше даже лучшее, чем западное, ПО ТИМ. Да и прозападные лоббисты до сих пор очень активны, что сдерживает технологическое развитие. Парадокс: нам навязывают устаревшие и сложные решения под маркой супертехнологий. Например, пользу от трехмерной графики нивелируют так называемой цифровой информационной моделью, а ведь подобный тренд только выгоден западным устаревшим технологиям и ограничивает машинную понимаемость данных и их достоверность, что в эпоху искусственного интеллекта недопустимо. Почему восьмой год подряд в отрасли продолжается практика экспериментов — непонятно. Хотя в последнее время вопросы информационной небезопасности западных решений наводят на мысль, что это было неспроста.