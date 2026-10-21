Поставщики уперлись в стагнацию

По итогам трех кварталов 2026 года рынок стройматериалов петербургской агломерации — Санкт-Петербурга и Ленинградской области — показывает разнонаправленную динамику. «Сильнее всего дорожают металлопрокат и арматурная сталь: только во втором квартале арматура прибавила почти 20%, а за год металлопрокат подорожал более чем на 23%. Также заметно растут цены на электротехнические изделия и окна: на 18% и 13% соответственно. В то же время отдельные категории дешевели или стабилизировались»,— рассказала Татьяна Бигун, директор ООО «Современные бетонные конструкции». По ее словам, цены на цемент в целом по стране стабилизировались на фоне сокращения объемов строящегося жилья, а стоимость ряда менее дефицитных позиций снижается. По отраслевым данным, среднегодовой рост стоимости материалов составил лишь около 3%, что ниже темпов инфляции.