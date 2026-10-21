Поставщики уперлись в стагнацию
Стройматериалы
Рынок стройматериалов второй год подряд демонстрирует стагнацию, некоторые позиции в течение одного строительного сезона могут продемонстрировать рост, а затем падение. Тем не менее в среднем по рынку удорожание, как считают многие участники рынка, было ниже инфляции. Существенное влияние на стоимость производства оказывают подорожавшая логистика. В результате рентабельность производителей падает, однако кризис на рынке строительства заставляет их сокращать издержки и придерживать цены.
По итогам трех кварталов 2026 года рынок стройматериалов петербургской агломерации — Санкт-Петербурга и Ленинградской области — показывает разнонаправленную динамику. «Сильнее всего дорожают металлопрокат и арматурная сталь: только во втором квартале арматура прибавила почти 20%, а за год металлопрокат подорожал более чем на 23%. Также заметно растут цены на электротехнические изделия и окна: на 18% и 13% соответственно. В то же время отдельные категории дешевели или стабилизировались»,— рассказала Татьяна Бигун, директор ООО «Современные бетонные конструкции». По ее словам, цены на цемент в целом по стране стабилизировались на фоне сокращения объемов строящегося жилья, а стоимость ряда менее дефицитных позиций снижается. По отраслевым данным, среднегодовой рост стоимости материалов составил лишь около 3%, что ниже темпов инфляции.
Марина Веселова, директор по работе с клиентами ГК «Синтека», также считает, что рынок строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится в состоянии стагнации. «Объемы заказов в целом сохраняются, но заметного роста спроса со стороны строительных компаний мы не видим. При этом ситуация в двух регионах различается. В Петербурге объемы строительных работ в этом году сократились, тогда как в Ленобласти, напротив, наблюдается рост. В самом Петербурге наиболее активно развивается дорожное строительство, продолжается реализация проектов транспортной инфраструктуры. В жилищном строительстве и реставрации заметно замедление. Поставщики строительных материалов сейчас стараются прежде всего сохранить объемы продаж и действующую маржинальность»,— делится она. По ее словам, возможностей у производителей для существенного повышения цен практически нет, поэтому компании сокращают собственные расходы.
Александр Кравцов, основатель девелопера «Геометрия», подсчитал, что в первом полугодии стоимость материалов выросла в среднем примерно на 7%, при этом, по его словам, наиболее заметно дорожали бетон, ЖБИ и стекло. «Во второй половине года ситуация стала меняться: на рынке металлопроката и арматуры наблюдались существенные ценовые колебания, а к осени на фоне снижения спроса и усиления конкуренции между поставщиками наметилась тенденция к удешевлению отдельных позиций»,— говорит он.
Станислав Григоренко, директор по тендерам и закупкам компании «Главстрой Санкт-Петербург», также считает, что наиболее заметные колебания наблюдались на рынке арматуры: во второй половине лета она резко подорожала, однако к завершению строительного сезона ее стоимость начала выравниваться. «Кроме того, на фоне роста логистических расходов дорожают нерудные материалы. Цемент, по нашим оценкам, прибавил в цене около 8%»,— указывает эксперт.
Заместитель генерального директора ГК «Газстройтех» Карлен Калашян констатирует, что сегмент сложного инженерного оборудования и кабельной продукции продемонстрировал рост цен на 15–25% на фоне перестройки логистики. «Одновременно с этим наблюдается снижение стоимости арматуры и черного металлопроката до 7–10% из-за охлаждения спроса в жилищном строительстве»,— отмечает он.
Двойное повышение
По мнению госпожи Веселовой, наиболее заметный рост цен на строительные материалы пришелся на весну 2026 года, перед началом активного строительного сезона. «По отдельным категориям производители повышали цены дважды: в марте и мае. В первую очередь подорожали сухие строительные смеси, нерудные материалы, газобетонные блоки и кирпич. Основная причина — увеличение стоимости сырья»,— говорит эксперт. Например, рост цен на цемент повлиял на себестоимость производства сухих строительных смесей. По ее наблюдениям, в среднем повышение цен на строительные материалы составило около 2–3%, по отдельным категориям — до 3–4%. «При этом существенных изменений стоимости металлопроката, труб и лакокрасочных материалов мы не зафиксировали. В некоторых категориях, в частности в металлопрокате, наблюдались краткосрочные снижения цен после предыдущего роста. Однако говорить об устойчивом удешевлении какой-либо группы материалов пока нельзя»,— думает госпожа Веселова.
Гораздо заметнее выросли расходы на логистику. На стоимость доставки повлияли цены на горюче-смазочные материалы и сокращение числа перевозчиков, готовых работать с электронными транспортными накладными (ЭТрН), которые стали требовать отдельные крупные заказчики. «По нашим оценкам, около 20% заказчиков уже предъявляют такие требования. При этом речь идет преимущественно о крупных строительных компаниях, на которые приходится значительный объем поставок. Например, стоимость перевозки строительных материалов в пределах Петербурга для таких поставок выросла с 5–8 тыс. до 16–18 тыс. рублей»,— рассказывает эксперт. Это существенно влияет на итоговую стоимость закупки, даже если цена самого материала практически не изменилась.
Павел Кузнецов, руководитель отдела развития продуктов и технической поддержки «Кнауф Силинг Солюшнз», замечает, что, по данным Минпромторга, доля импорта на рынке стройматериалов в России не превышала 4%. «Сократилась доля импорта не только готовой продукции, но и сырья для производства строительных материалов»,— говорит он.
«В большинстве основных категорий строительных материалов российские производители способны обеспечить потребности строительной отрасли. Это касается общестроительных и многих отделочных материалов. Тем не менее импорт сохраняет заметную долю в отдельных сегментах. Например, на рынке керамогранита представлена продукция из Индии, Ирана и Китая. По нашим оценкам, доля импортных материалов в некоторых категориях может достигать 15–20%»,— приводит данные госпожа Веселова.
Более активному росту импорта препятствуют сложная логистика и длительные сроки рассмотрения рекламаций. Если при использовании российского материала проблему с качеством в отдельных случаях удается решить примерно за две недели, то замена импортной продукции может занять от трех до шести месяцев. «Для застройщиков такие сроки критичны, особенно при устранении дефектов в уже сданных жилых комплексах, когда замечания жильцов необходимо устранить в течение месяца»,— считает она. Поэтому крупные строительные компании преимущественно ориентируются на российских производителей.
По словам госпожи Веселовой, наиболее высокая зависимость от иностранных поставок сохраняется в сегменте сложного инженерного и технологического оборудования. «По нашим оценкам, около 20% такого оборудования по-прежнему приходится закупать за рубежом, в том числе через механизмы параллельного импорта. Отдельная проблема — импортные комплектующие. Даже оборудование, которое собирается в России и продается под отечественными брендами, нередко содержит зарубежные компоненты. Особенно это характерно для электроники и электротехнического оборудования, где доля импортных комплектующих может достигать 60%»,— отмечает эксперт.
Доля в себестоимости
Господин Калашян считает, что по итогам трех кварталов доля строительных материалов и оборудования в структуре себестоимости проектов достигла 55–65%.
Госпожа Веселова с этой оценкой согласна: «Строительные материалы могут занимать до 50–60% себестоимости строительства в зависимости от типа объекта, применяемых технологий и проектных решений. Поэтому даже относительно небольшое повышение цен на материалы влияет на экономику строительного проекта, особенно если речь идет о крупных объемах закупок»,— говорит она. При этом застройщикам важно учитывать совокупные затраты на приобретение материалов: стоимость доставки, сроки поставки и возможные расходы на замену продукции. «В отдельных случаях именно логистика может оказаться более существенным фактором удорожания, чем изменение отпускных цен производителей»,— считает она.
Госпожа Бигун полагает, что перенос значительной части операций со стройплощадки на завод позволяет сократить объем ручных работ, снизить зависимость от погоды и дефицита квалифицированных кадров, а также повысить предсказуемость затрат.
Господин Кравцов считает, что основное давление на себестоимость строительства сегодня оказывает рост стоимости строительно-монтажных работ и рабочей силы, а не цена материалов. «В первом полугодии стоимость СМР увеличилась на 10–12%. В целом себестоимость строительства в Петербурге за рассматриваемый период выросла ориентировочно на 11%»,— полагает он.
Для девелоперов это означает необходимость более гибкого подхода к закупкам и управлению строительными затратами, замечает эксперт. По его словам, средние показатели роста цен зачастую не отражают реальной ситуации: в одной закупочной корзине могут одновременно присутствовать материалы, которые продолжают дорожать, и позиции, по которым поставщики готовы предоставлять дисконт.
«Согласно нашей закупочной модели, необходимо отслеживать цены непосредственно перед проведением тендеров, повторно проверять стоимость материалов перед их закупкой и отдельно анализировать расценки на строительно-монтажные работы. В условиях высокой волатильности рынка такая работа позволяет сдерживать рост себестоимости без ущерба для качества строительства»,— заключает господин Кравцов.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 12