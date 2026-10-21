Производственники уменьшают площади

По данным Bright Rich | CORFAC International, средневзвешенная ставка аренды в складских объектах класса А на конец сентября 2026 года составила 9,9 тыс. рублей за квадратный метр в год (triple net). В классе B показатель за квартал незначительно скорректировался: вырос на 1,2%, составив 8,3 тыс. рублей за квадратный метр в год (triple net). Вакансия с октября 2026 года по октябрь 2025 года выросла с 2 до 4,5% (277,8 тыс. рублей за «квадрат»).