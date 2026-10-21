Производства сбавляют темп найма

При этом в девелопменте довольно хорошо видны границы автоматизации, замечает господин Карпушин. ИИ может помочь инженеру проанализировать информацию, но ответственность за техническое решение остается у специалиста, может помочь менеджеру собрать данные, но не проведет сложные переговоры между участниками проекта, может ускорить аналитику, но решение о развитии территории все равно требует понимания города, экономики проекта и людей, которые будут там жить, рассуждает он. «Поэтому я не думаю, что большинству специалистов сегодня нужно готовиться менять профессию из-за ИИ. Скорее придется менять способ работы внутри своей профессии. В более уязвимом положении окажутся те, чья ценность практически полностью состоит из воспроизводимых типовых операций. А специалисты, которые умеют использовать технологии, критически оценивать результат, принимать решения и работать с людьми, скорее получат дополнительное преимущество. Для работодателей отсюда следует еще один вывод: внедрение ИИ — это не только покупка инструментов. Нужно учить команды ими пользоваться и одновременно сохранять среду, в которой люди обмениваются опытом и принимают решения совместно. Технология может сделать отдельного специалиста быстрее, но сложные проекты по-прежнему делает команда»,— полагает он.