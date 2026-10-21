«Зеленые» сертификаты повышают ценность
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Российский рынок прочно освоил «зеленые» сертификаты и переходит к расширению сценариев его использования. Покупая низкоуглеродную энергию, бизнес решает конкретные задачи: укрепить позицию компании в рейтингах, подтвердить экологическую репутацию для партнеров и инвесторов, получить конкурентное преимущество при участии в тендерах. К числу покупателей присоединяются и физические лица — в России появляются рабочие механизмы, которые позволяют «озеленять» потребление каждого отдельного человека, квартиры или дома. Вместе с экспертами разбираемся, какие реальные выгоды покупателям приносит «зеленая» энергия.
Одно из направлений, придающих сертификатам прикладную ценность,— использование их в экологической оценке компаний. Для такой оценки существенны доля возобновляемой энергии в потреблении, динамика показателей и качество подтверждающих данных. Представители ПАО «ТГК-1» — производителя «чистой» энергии на гидроэлектростанциях и одного из первых участников рынка «зеленых» инструментов — также подчеркивают, что именно «зеленые» сертификаты стали для бизнеса наиболее удобной формой подтверждения собственной экологичности.
«Крупный бизнес приобретает у нас электроэнергию, произведенную на возобновляемых источниках, еще с 2020 года — тогда продажи проходили в формате свободных двусторонних договоров. С тех времен инструментарий "зеленого" рынка значительно расширился, появились национальные платформы и реестры, возможность оформлять сделки без лишних бюрократических процедур и сегодня покупка "зеленых" сертификатов с погашением в пользу потребителя стала самым популярным вариантом наших клиентов»,— отметил Альфред Ягафаров, заместитель генерального директора по сбыту электроэнергии и мощности ТГК-1.
«Зеленые» сертификаты не заменяют все мероприятия компании по снижению экологического воздействия, особенно для углеродоемких отраслей, но могут значительно повлиять на оценку, так как использование электроэнергии из возобновляемых источников влияет на весь производственный цикл и углеродный след продукции.
Российские рейтинговые агентства, оценивая экологический аспект деятельности компании, обязательно учитывают наличие «зеленых» сертификатов (а также атрибутов генерации, углеродных единиц или договора на поставку электроэнергии от возобновляемых источников). Наличие такого критерия в методологии подтвердили в RAEX и «Эксперт РА».
11 гидроэлектростанций ТГК-1 квалифицированы в национальной системе сертификации. Их установленная мощность — 1159,9 МВт, среднегодовая выработка — 5,2 млрд кВт•ч.
«Использование возобновляемой энергии учитывается в составе фактора "Воздействие на климат" как для финансовых, так и для нефинансовых компаний. При этом для нефинансовых компаний она будет иметь большую существенность при подведении итогового рейтинга. Использование энергии из возобновляемых источников учитывается в виде экспертной корректировки. Оценивается не только сам факт использования ВИЭ, но и документальное подтверждение фактического потребления энергии из возобновляемых источников в своих операционных процессах. Также при решении о применении такой корректировки принимается во внимание объем и доля такой энергии в общем энергобалансе оцениваемой компании»,— прокомментировали в агентстве «Эксперт РА».
В конечном итоге позиция компании в ESG-рейтинге влияет на ее восприятие клиентами, потенциальными или нынешними инвесторами — а значит, на все бизнес-процессы и устойчивость положения на рынке по отношению к конкурентам.
Мероприятия считают киловатт-часы
Другой сценарий, ставший популярным трендом пару лет назад,— «озеленение» деловых и корпоративных мероприятий. Сделать любое событие экологичным можно двумя способами. В первую очередь можно достичь углеродной нейтральности, полностью покрыв углеродный след мероприятия через покупку углеродных единиц. Второй вариант — «озеленить» мероприятие через покупку «зеленых» сертификатов на электроэнергию.
Компенсация углеродного следа с помощью углеродных единиц позволяет мероприятию получить статус «углеродно нейтрального». Правда, для расчета выбросов парниковых газов требуется собрать большой объем данных: учесть авиаперелеты всех участников, производство и перемещение элементов застройки, отопление и кондиционирование площадок, электропотребление и множество других пунктов. К успешным кейсам углеродно нейтральных мероприятий относятся, например, Петербургский международный экономический форум или Восточный экономический форум.
Для менее масштабных мероприятий более удобный вариант повышения экологичности — покупка «зеленых» сертификатов. Факт покупки и погашения сертификатов определенного объема позволяет утверждать, что вся электроэнергия, потребленная в ходе проведения мероприятия, обеспечена электростанциями, работающими на возобновляемых источниках энергии.
«ТГК-1 может реализовывать для покупателей и углеродные единицы, и "зеленую" энергию. В нашей практике популярнее именно второй вариант — сейчас у нас в портфеле более десятка таких кейсов. В основном это мероприятия, тематика которых соответствует экологической повестке. Таким образом организаторы подчеркивают приверженность принципам устойчивого развития на деле, подавая пример всем участникам»,— рассказал Альфред Ягафаров.
Ближе к потребителю
Если механизмы купли-продажи «зеленых» инструментов между компаниями в России уже отлично отработаны, то в отношении частных клиентов они пока только развиваются. Сегодня человек может приобрести сертификаты через гарантирующего поставщика или энергосбытовую компанию как посредника. Механизм покупки напрямую у производителей пока не отлажен. Основное препятствие — персональные данные. При оплате обычной электроэнергии клиенты не обязаны раскрывать их гарантирующему поставщику, но для покупки «зеленых» сертификатов и их учета в реестре персональные данные необходимы. При этом у компании-посредника возникает обязанность их обработки в соответствии с нормами федерального законодательства. Решить эту проблему было призвано постановление правительства РФ от 17.02.2026 №153 — оно позволяет покупать сертификаты у гарантирующего поставщика только по номеру лицевого счета. Впрочем, это не распространяется на сделки напрямую с генерирующими компаниями: для них сложности при реализации сертификатов физическим лицам сохраняются.
Динамика объема продаж «зеленых» сертификатов на российском рынке (по данным ООО «Центр энергосертификации»):
2024 год — 1,9 млрд кВт•ч;
2025 год — 11,5 млрд кВт•ч;
2026 год (по состоянию на август) — 7,6 млрд кВт•ч.
Объем рынка демонстрирует существенный рост: в 2025 году продажи выросли почти в шесть раз относительно 2024 года. За восемь месяцев 2026 года реализовано уже около 66% объема продаж всего 2025 года, что подтверждает сохранение высокого спроса.
Заместитель генерального директора ООО «Центр энергосертификации» Денис Быстров оценивает механизм продажи сертификатов физлицам как перспективный, но требующий донастройки. При этом ключевым препятствием считает не техническое, а скорее психологическое: нужно сделать так, чтобы выбор «чистой» энергии стал привычкой.
«Мы постоянно работаем над совершенствованием нормативной базы, чтобы дать возможность простой покупки всем: генераторам, перепродавцам, маркетплейсам. Если наша инициатива будет поддержана, развитие механизма будет более стремительным»,— подчеркивает он.
Важно, чтобы приобретение сертификатов было простым, полагает эксперт. «Главное — сделать так, чтобы человек мог поддержать чистую энергию так же просто, как оплатить квитанцию или оформить доставку. И чтобы он видел результат: какую электростанцию поддержал, что изменилось, что это дало. Тогда сертификат станет не разовой покупкой, а осознанным действием, а экологическая ответственность — частью повседневной жизни»,— указывает Денис Быстров.
Несмотря на сложности в процедуре оформления, в сентябре 2026 года ТГК-1 уже заявила о первых сделках с частными лицами по продаже «зеленых» сертификатов и по зачету углеродных единиц. Со слов покупателей, мотивация таких сделок скорее ценностная: ощущение причастности к важному делу и своего вклада в экологию. Кроме того, производители низкоуглеродной энергии, такие как ТГК-1, заявляют, что вырученные средства направляют на финансирование экологических и социальных проектов. То есть можно сказать, что таким образом покупатель поддерживает экологические инициативы дважды.
По мнениям экспертов, крепкая внутренняя мотивация таких покупателей при условии упрощения механизмов покупки сможет дать значительный прирост продаж «зеленых» инструментов в секторе физлиц в следующем году.
Углеродная единица (УЕ) — единица измерения углеродного следа, равная тонне CO2-эквивалента. УЕ образуются в результате реализации климатических проектов, сокращающих или предотвращающих выбросы парниковых газов, и могут быть проданы другим компаниям для компенсации их углеродного следа. Все климатические проекты и выпущенные УЕ регистрируются в Национальном реестре углеродных единиц.
«Зеленый» сертификат — электронный документ, подтверждающий факт производства электроэнергии на квалифицированном генерирующем объекте, функционирующем на возобновляемых и/или низкоуглеродных источниках энергии.
«Комплексное развитие тепловой газовой генерации, ВИЭ, рынков "зеленых" сертификатов и углеродных единиц — путь, который делает российскую энергетику более чистой и эффективной. Я уверен, что дальнейшее совершенствование законодательства позволит упростить доступ граждан к недорогой электроэнергии из экологически чистых источников, которая помогает сокращать вредные выбросы и способствует достижению национальных целей по декарбонизации»,— заключает Альфред Ягафаров.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 11