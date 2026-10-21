«Зеленые» сертификаты повышают ценность

Если механизмы купли-продажи «зеленых» инструментов между компаниями в России уже отлично отработаны, то в отношении частных клиентов они пока только развиваются. Сегодня человек может приобрести сертификаты через гарантирующего поставщика или энергосбытовую компанию как посредника. Механизм покупки напрямую у производителей пока не отлажен. Основное препятствие — персональные данные. При оплате обычной электроэнергии клиенты не обязаны раскрывать их гарантирующему поставщику, но для покупки «зеленых» сертификатов и их учета в реестре персональные данные необходимы. При этом у компании-посредника возникает обязанность их обработки в соответствии с нормами федерального законодательства. Решить эту проблему было призвано постановление правительства РФ от 17.02.2026 №153 — оно позволяет покупать сертификаты у гарантирующего поставщика только по номеру лицевого счета. Впрочем, это не распространяется на сделки напрямую с генерирующими компаниями: для них сложности при реализации сертификатов физическим лицам сохраняются.