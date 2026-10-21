Лизинг переходит на секонд-хенд
Оборудование
Рынок лизинга промышленного оборудования постепенно выходит из «просадки» 2025 года, но говорить о полноценном восстановлении пока рано, полагают эксперты. Сейчас скорее наблюдаются стабилизация и перестройка спроса, причем динамика существенно различается в зависимости от отрасли. Одной из ключевых тенденций 2026 года стал существенный рост доли подержанного оборудования: сегодня она достигла 20% в новом бизнесе лизинга.
По данным агентства «Эксперт РА», объем нового лизингового бизнеса в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2026 составил 73,5 млрд рублей, показав рост на 29% к аналогичному периоду прошлого года. Опережающие темпы роста лизинга в Санкт-Петербурге относительно общерыночных (прирост по всему рынку составил около 5%) привели к увеличению его доли 1,5 п. п., до отметки 8,6% в общем объеме нового бизнеса в стране.
«Доля машиностроительного оборудования в целом по рынку составила 2%, при этом в абсолютном выражении сегмент показал сокращение на 18%. Ключевыми причинами снижения остаются как низкая инвестиционная активность лизингополучателей, так и ужесточенные риск-политики лизинговых компаний после увеличения количества дефолтов клиентов последние годы. Сегмент машиностроительного оборудования умеренно сконцентрирован на крупнейших игроках: так, на долю компаний из топ-3 ("Дельта Лизинг", "Балтийский лизинг" и "Газпромбанк Лизинг") приходится 47% рынка»,— рассказала директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА».
На сегодняшний день, по данным компании «Балтийский лизинг», более 60% оборудования на российском рынке представлено китайскими брендами. Отечественные производители занимают долю примерно 35% и уверенно наращивают ее благодаря мерам государственной поддержки. Структура спроса отражает приоритеты реального сектора экономики. Наибольшей популярностью пользуются универсальные позиции: обрабатывающие центры, сочетающие функции токарного и фрезерного оборудования, станки лазерной резки, сварочные аппараты. Это те мощности, которые необходимы для поддержания текущего объема и качества производства.
Проверка на прочность
Генеральный директор компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков говорит: «Рынок лизинга проходит проверку на прочность, в том числе в сегменте промышленного оборудования, и эта ситуация не зависит от конкретного региона. Высокая ключевая ставка и удорожание заемного финансирования привели к общему сокращению объема нового бизнеса в России на 45% в 2025 году, однако в 2026 году мы наблюдаем устойчивое восстановление, и одним из ключевых драйверов спроса становится техника и транспорт с пробегом, а также оборудование с наработкой».
По данным аналитического агентства «Эксперт РА», в первом полугодии 2026 года объем нового бизнеса российских лизинговых компаний вырос на 5% по сравнению с первой половиной 2025 года и достиг 853 млрд рублей.
«Как на первичном, так и на вторичном рынке мы наблюдаем стабильный спрос со стороны металлообрабатывающих, горнодобывающих, логистических и строительных предприятий, реализующих крупные национальные проекты. В 2026 году в ряде сегментов лизинга оборудования наблюдается положительная динамика. За январь — август 2026 года в лизинг было выдано 96,2 тыс. единиц оборудования, что на 24,9% больше, чем годом ранее»,— приводит данные господин Сапожков.
По его мнению, с точки зрения восстановления отрасли перспективными выглядят сегменты, связанные с модернизацией действующих производств, автоматизацией, медициной, энергетикой, ЖКХ, упаковкой, полиграфией и отдельными направлениями пищевой промышленности. Капиталоемкие проекты в машиностроении и других отраслях с длинным инвестиционным циклом будут восстанавливаться в более сдержанном, но стабильном темпе, прогнозирует он.
Ставка на госпрограммы
В 2026 году лизинговые компании делают большую ставку на государственные программы поддержки и сохранение объемов льготного финансирования для критически важных отраслей экономики. Программы поддержки малого и среднего бизнеса от Корпорации МСП предусматривают ставку 6% годовых на оборудование российского производства и 8% — на импортное. Для предпринимателей из новых регионов ставки еще ниже: 1 и 3% соответственно.
«Дополнительные субсидии на промышленное оборудование распределяются на региональном уровне. Например, в Смоленской области государство возмещает до 80% первого взноса по лизингу, но не более 7 млн рублей. В Пермском крае действует программа со ставкой от 4% годовых. Благодаря этим мерам инвестиционная активность сохраняется, но становится более прагматичной и ориентированной на эффективность»,— добавляет господин Сапожков.
В компании «Дельта Лизинг» говорят, что в числе востребованных категорий промышленного оборудования наибольшую долю занимают системообразующие сегменты: складское оборудование, упаковочные линии и оборудование для производства тары, металлообрабатывающие станки и комплексы, оборудование для пищевой промышленности и энергетическое оборудование. Спрос на них во многом определяется необходимостью поддерживать бесперебойную работу производств, повышать эффективность процессов и модернизировать действующие мощности.
«Дополнительным фактором стоимости становится изменение подходов к оценке рисков: лизинговые компании пересматривают риск-модели и усиливают требования к клиентам, уделяя больше внимания их финансовому состоянию и способности выполнить обязательства»,— рассуждает Дмитрий Ефремов, заместитель генерального директора компании «Дельта Лизинг» по Северо-Западному региону.
Светлана Опрышко, учредитель и директор портала «Всеостройке.рф», говорит, что, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2025 году объем лизинга строительной техники в стране сократился практически на 40% по сравнению с 2024 годом. «Сказалось общее замедление темпов строительства на фоне высоких ставок, что привело к накоплению у лизинговых компаний значительных объемов изъятой техники. Таким образом, в сегменте строительной техники в 2025 году наблюдалось заметное падение спроса, вызванное сложной рыночной ситуацией в отрасли. Отрасль по-прежнему сталкивается с беспрецедентным ростом объемов изъятия техники. Львиная доля возвращаемого оборудования приходится на малый и средний бизнес — они наиболее уязвимы к скачкам ключевой ставки, росту стоимости заемных средств и падению рентабельности»,— делится она.
Говорить о восстановлении рано
Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог», считает, что говорить о восстановлении рынка лизинга в сфере промышленного оборудования в Петербурге и Ленобласти пока рано. «Наблюдаемый рост числа договоров по оборудованию не показывает оживления инвестиционной активности. Мы видим, что тот же машиностроительный сегмент за первое полугодие 2026 потерял 17–18% в новой стоимости бизнеса»,— отмечает эксперт.
По его мнению, высокая ставка финансирования объясняет лишь часть спада, основная проблема в загрузке мощностей, даже при дорогом финансировании и высокой контрактации, проекты реализуются. «Сейчас акцент все больше смещается на авансирование, график платежей, риски поставок и ликвидность оборудования в случае несостоятельности лизингополучателей, поэтому лизингодатели внимательно оценивают риски»,— перечисляет проблемы эксперт.
Для крупных игроков, по его мнению, все большее значение приобретает способность предложить условия, соответствующие производственному циклу предприятия и срокам окупаемости инвестиций.
Главный тренд
На этом фоне, по словам господина Сапожкова, главным трендом 2026 года можно назвать взрывной рост интереса к оборудованию с наработкой. «Еще в 2024–2025 годах вторичный сегмент зачастую рассматривался как вынужденное или компромиссное решение, к которому предприятия прибегали в целях экономии, то сегодня это неотъемлемая часть любой рациональной инвестиционной стратегии. Уже в первом квартале 2026 года около 20% нового бизнеса в лизинге пришлось на вторичный рынок, и эта цифра неуклонно растет. Лизинговые компании становятся главными операторами вторичного рынка, в том числе в сегменте промышленного оборудования, и для клиентов это открывает новые возможности для сохранения эффективности бизнеса»,— замечает эксперт.
По его словам, приобретение бывшего в употреблении оборудования позволяет снизить первоначальные вложения на 30–70% при сохранении высокого уровня производительности.
Несмотря на охлаждение отрасли, в «Балтийском лизинге» прогнозируют восстановление спроса на горизонте 2027 года. «Сегодня, когда рынок не испытывает дефицита, поведение клиента определяется в основном двумя главными факторами: ключевой ставкой и курсом рубля. Влияние курса может в моменте оказаться более острым из-за большей волатильности, но и "удачный момент" здесь поймать гораздо проще. Когда ситуация выглядит комфортной с точки зрения рубля, снижаются цены, а вслед за ними — налоги и таможенные сборы»,— резюмирует господин Сапожков.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 10