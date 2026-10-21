Лизинг переходит на секонд-хенд

Генеральный директор компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков говорит: «Рынок лизинга проходит проверку на прочность, в том числе в сегменте промышленного оборудования, и эта ситуация не зависит от конкретного региона. Высокая ключевая ставка и удорожание заемного финансирования привели к общему сокращению объема нового бизнеса в России на 45% в 2025 году, однако в 2026 году мы наблюдаем устойчивое восстановление, и одним из ключевых драйверов спроса становится техника и транспорт с пробегом, а также оборудование с наработкой».