«Российский промышленник» пройдет в Петербурге в тридцатый раз
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XXX Международный форум-выставка «Российский промышленник» пройдет в Санкт-Петербурге 22–24 октября. Девиз мероприятия в 2026 году — «Объединяя лидеров во благо России». Соорганизаторами выступают Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минпромторг, правительство Санкт-Петербурга, оператор мероприятия — «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
Как ожидается, площадку в «Экспофоруме» посетят 14 тыс. гостей из 20 стран и 60 регионов России, включая 4,5 тыс. участников деловой программы. Экспозиция развернется на площади 11 тыс. кв. м, в выставочной программе заявлены 350 компаний. Свое участие подтвердили, в частности, «Ростех», «Роскосмос», Ассоциация экспортеров и импортеров, АвтоВАЗ, Петербургский тракторный завод, «Технопарк Санкт-Петербурга», а также представители государств БРИКС+. Запланированы 12 региональных коллективных экспозиций.
Деловая программа охватит направления «Технологическое лидерство», «Межотраслевое сотрудничество», «Кадровый потенциал», «Санкт-Петербург — промышленная столица», «Международное сотрудничество и экспорт». Участники обсудят трансфер технологий, техническое регулирование, промышленно-технологическую политику, информационную безопасность, логистику и повышение эффективности производства.
23 октября состоятся церемония открытия и обход экспозиции. К участию приглашены глава Минпромторга Антон Алиханов, президент РСПП Александр Шохин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В тот же день пройдет объединенное пленарное заседание форума и Координационного совета по промышленности Минпромторга на тему «Координаты-2030». 22 и 23 октября будет работать Центр деловых контактов, 24 октября — Молодежный день для студентов, аспирантов и молодых специалистов.
Одним из нововведений станет выставка «Станочный хаб Санкт-Петербурга» — площадка для демонстрации современного металлообрабатывающего оборудования.
В рамках конкурсной программы состоятся награждения лауреатов отраслевого конкурса «Лидер промышленности», конкурса «Лидер высоких технологий» и Премии в области индустриального производства. Отдельным блоком станут партнерские мероприятия: Бизнес-форум «БРИКС+» и Форум Ассоциации экспортеров и импортеров.
Одновременно с «Российским промышленником» в «Экспофоруме» пройдут Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон и конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке».
Форум-выставка проводится с 1997 года.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 9