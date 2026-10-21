«Российский промышленник» пройдет в Петербурге в тридцатый раз

23 октября состоятся церемония открытия и обход экспозиции. К участию приглашены глава Минпромторга Антон Алиханов, президент РСПП Александр Шохин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В тот же день пройдет объединенное пленарное заседание форума и Координационного совета по промышленности Минпромторга на тему «Координаты-2030». 22 и 23 октября будет работать Центр деловых контактов, 24 октября — Молодежный день для студентов, аспирантов и молодых специалистов.