Лекарства ищут баланс

Что касается обеспечения глубокой локализации и производства полного цикла, то существующие ценовые преференции в 15–30% не являются стимулом, способным привести к реальному переносу синтеза субстанций в Россию, уверены в компании. «Чтобы инвестиции заработали, необходим полномасштабный "второй лишний", а для этого регулятору требуется зафиксировать четкие и понятные правила и сроки перехода препаратов из второй части перечня социально значимых лекарств в первую. При этом важно сохранить баланс: для коммерчески оправданных позиций должны действовать жесткие рыночные механизмы отсечения, а для низкомаржинальных и малообъемных лекарств — механизмы точечного субсидирования или выпуск на государственных мощностях, чтобы исключить риски дефектуры»,— сказали в компании.