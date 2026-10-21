Лекарства ищут баланс
Фармацевтическая отрасль
В 2026 году фармацевтическая отрасль переходит от простого насыщения рынка к освоению сложных технологических ниш. Вызовами в этом процессе становятся усиление регуляторного и надзорного давления, а также необходимость балансировать между локализацией производства и сохранением доступности базовых препаратов.
По данным исследования RNC Pharma, в январе — августе 2026 года розничный сегмент российского фармрынка составил 1,34 трлн рублей в розничных ценах, включая НДС. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 11,5%. При этом динамика реализации препаратов — отрицательная по всей стране. За первые восемь месяцев текущего года на рынке было реализовано 3,09 млрд упаковок готовых лекарственных препаратов (ЛП), что на 2,9% меньше к январю — августу 2025 года. По данным DSM Group, снижение в натуральном выражении наиболее ощутимо в категории безрецептурных препаратов — отрицательная динамика составила 5,6%.
Средняя стоимость упаковки ЛП на розничном рынке России к началу сентября достигла 432,5 рубля, прирост достиг 14,8% год к году. Показатель среднего чека в российских аптеках по общему ассортименту (включая ЛП и парафармацевтику) увеличился на 15% до 888,5 рубля. По расчетам RNC Pharma, инфляция на розничном рынке ЛП за август 2026 года составила 6,46% — ниже официальных данных Росстата (8,63%).
Неоднородная динамика
По мнению председателя совета директоров Ассоциации индустрии товаров для здоровья Ирины Зиновьевой, указанные цифры необязательно говорят о сокращении реального потребления лекарств. «Разнонаправленная динамика роста в деньгах и в упаковках не всегда означает, что снизилось потребление лекарственных средств. Причиной может выступать изменение структуры рынка и покупательского поведения,— объясняет эксперт.— Один из наблюдающихся трендов — переход потребителей на более крупные упаковки, так как в пересчете на одну дозу они могут быть более доступными, особенно при необходимости длительного приема лекарственных препаратов».
В компании «Герофарм» считают ключевой причиной такой динамики инфляцию и структурное переключение спроса на дорогостоящие и более эффективные препараты. «По данным аналитических отчетов, продажи лекарств дороже 1000 рублей растут рекордными темпами, в то время как доступный сегмент препаратов в натуральном выражении уменьшается»,— поясняют в компании.
В фармкомпании «Вертекс» предполагают, что еще одной причиной результатов за восемь месяцев года может быть отток спроса на маркетплейсы, которые осуществляют курьерскую доставку таких лекарств, сотрудничают с продавцами с лицензией на розничную торговлю лекарственными препаратами или аптечными онлайн-сервисами.
Также в безрецептурном сегменте существенную роль играет сезонность, особенно в категориях средств против симптомов простуды и гриппа, отмечают игроки рынка. После периодов повышенного спроса, связанных с пандемией и последующими колебаниями заболеваемости, возвращение к более привычной динамике может отражаться на продажах в упаковках.
Законодательные новеллы
Распоряжением правительства РФ №942-р от 23 апреля 2026 года утвержден новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Изначально в него вошло 206 МНН (международных непатентованных наименований), на 9 МНН меньше, чем в прежнем перечне образца 2020 года. Перечень СЗЛС разделен на два раздела, для каждого определены разные меры поддержки. К первому разделу применяется правило «второй лишний», когда при наличии отечественного лекарственного препарата иностранный к торгам не допускается. К МНН второго раздела применяется ценовая преференция до 30%. В октябре второй раздел был дополнен четырьмя позициями.
«Ключевое влияние этих новелл заключается в том, что регуляторное и надзорное давление на фармацевтическую отрасль неуклонно растет и существенно повышает административную нагрузку на бизнес. Рынок вынужден непрерывно адаптироваться к усложняющимся правилам игры в условиях повышенного контроля со стороны надзорных органов»,— комментируют в компании «Герофарм».
Ирина Зиновьева выделяет среди регуляторных нововведений совершенствование правил дистанционной торговли лекарственными препаратами. Действующая модель предполагает, что право на нее есть только у лицензированных аптечных организаций. Маркетплейсы выступают витриной заказов, а хранение, сборка, доставка препаратов является ответственностью аптек с соблюдением регуляторных норм. Новый законопроект Минздрава предлагает заменить отдельное разрешение на дистанционную торговлю уведомлением Росздравнадзора. При этом требования к лицензированию и установленные ограничения по ассортименту сохраняются. «По моему мнению, это взвешенный шаг. Предлагаемый подход позволит упростить процедуру для добросовестных участников рынка, а требования к качеству и безопасности для пациентов остаются прежними»,— полагает представитель Ассоциации индустрии товаров для здоровья.
Еще одна важная законодательная тема — усиление контроля за оборотом БАД, продолжает госпожа Зиновьева. «Здесь я скорее положительно оцениваю направление, в котором движется регулирование. Внимание к онлайн-каналам продаж обоснованно. Контрольные закупки регулярно выявляют на маркетплейсах недоброкачественную продукцию, в том числе добавки, фактический состав которых расходится с указанным на упаковке или содержит фармакологически активные вещества. Новое законодательное регулирование обязывает электронные площадки не допускать к продаже БАДы, наряду с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, без обязательной государственной регистрации и маркировки»,— говорит эксперт.
Ключевые вызовы
В «Герофарме» полагают, что в настоящее время перед отечественной фармой стоят три фундаментальных задачи: переход к реальному технологическому суверенитету, разработка собственных инноваций и продвижение продукции на внешние рынки.
Что касается обеспечения глубокой локализации и производства полного цикла, то существующие ценовые преференции в 15–30% не являются стимулом, способным привести к реальному переносу синтеза субстанций в Россию, уверены в компании. «Чтобы инвестиции заработали, необходим полномасштабный "второй лишний", а для этого регулятору требуется зафиксировать четкие и понятные правила и сроки перехода препаратов из второй части перечня социально значимых лекарств в первую. При этом важно сохранить баланс: для коммерчески оправданных позиций должны действовать жесткие рыночные механизмы отсечения, а для низкомаржинальных и малообъемных лекарств — механизмы точечного субсидирования или выпуск на государственных мощностях, чтобы исключить риски дефектуры»,— сказали в компании.
В части создания собственных инновационных препаратов отрасль ценит действующую поддержку проведения последних фаз клинических исследований, однако сегодня она распространяется только на молекулы категории first-in-class (с принципиально новым механизмом действия). Для мощного отраслевого рывка критически важно расширить действие кешбэка на препараты best-in-class (наиболее предпочтительные в своем классе) и next-in-class (улучшенные), а также предусмотреть меры системной финансовой поддержки для наиболее рискованных и затратных начальных этапов — первой и второй фаз клинических исследований, подчеркивают в «Герофарме».
Кроме этого, критически необходима помощь российских регуляторов в коммуникации с уполномоченными органами целевых стран. Без взаимного признания и сближения стандартов преодолеть барьеры на внешних рынках бизнесу в одиночку крайне сложно, обозначают в «Герофарме».
В компании «Вертекс» называют среди основных сложностей рост себестоимости продукции, стоимости сырья, оборудования, влияние ограничений на поставки и сотрудничество с контрагентами, снижение маржинальности, высокую конкуренцию.
Ирина Зиновьева думает, что фармацевтический рынок входит в фазу более зрелого и избирательного роста. Структура спроса смещается в сторону рецептурных препаратов и современной терапии. «Особого внимания, на мой взгляд, требует безрецептурный сегмент. Потребитель становится более рациональным и ориентируется на подтвержденную эффективность. Для производителей это вопрос доказательности ассортимента и ответственной коммуникации»,— обращает внимание она.
Что ждет отрасль
При отсутствии влияния на рынок мощных внешних факторов его динамика будет определяться сезонными тенденциями, считают в компании «Вертекс». Предпосылок для существенного перелома в ту или иную сторону не наблюдается, текущая динамика и в деньгах, и в штуках будет сохраняться, дают прогноз специалисты компании.
В «Герофарме» согласны, что главным определяющим трендом станет смещение фокуса рынка на сегмент рецептурных препаратов и рост спроса на отечественные аналоги современных лекарств для терапии сахарного диабета II типа и ожирения (агонистов ГПП-1). При этом сегмент препаратов для метаболического здоровья (семаглутида и тирзепатида) останется главным драйвером роста розницы. Этот тренд лишь усилится в 2027 году, резюмируют в компании.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 9